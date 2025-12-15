 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportSport › Kickboxing Alghero, tris di vittorie
Cor 7:44
Kickboxing Alghero, tris di vittorie
Ottima performance e ottimi risultati per l’Asd Kickboxing Alghero che ha ottenuto un successo straordinario, conquistando un tre su tre di vittorie al prestigioso gala a contatto pieno "Pound For Pound", svoltosi a Elmas mercoledì 13 dicembre sotto l´egida Federkombat
Kickboxing Alghero, tris di vittorie

ALGHERO - I tre atleti schierati dall'associazione algherese hanno sbaragliato gli avversari, dimostrando la qualità della preparazione atletica e tecnica ricevuta e portando a casa il massimo risultato possibile in una serata e un evento di grande prestigio, uno degli eventi clou del panorama fighters Sardo. Il team algherese ha brillato in tutti gli incontri. La performance più spettacolare è stata quella di Davide Demartis, ormai una certezza per il team , che ha chiuso il suo match con una dimostrazione di forza e precisione, vincendo per KO tecnico al secondo round.

Non sono stati da meno gli altri due atleti, entrambi vittoriosi ai punti al termine di incontri molto combattuti: Luca Piras, che ha saputo imporsi grazie a una strategia lucida e una continuità di combinazioni serrata, e Emanuel Spiga, che ha completato la tripletta vincente con una prova di grande carattere e determinazione in un match testa a testa, chiudendo la serata in modo perfetto per l'ASD Kickboxing Alghero.

«Il triplo successo al 'Pound For Pound' di Elmas è la migliore conclusione che potessimo desiderare per questo 2025. Continuiamo a lavorare,crescere e consolidare il lavoro con sostanza e abilità badando al progresso tecnico come atleti e come uomini. I ragazzi hanno affrontato atleti di alto livello e hanno risposto con tecnica, cuore e disciplina guidati dal maestro Pier Franco Sanna. Un ringraziamento va ai nostri atleti per l'impegno costante e alle loro famiglie che li supportano in questo percorso». L'ASD Kickboxing Alghero, dopo questo ennesimo successo, si proietta con fiducia e ampie e ottimistiche previsioni verso la stagione 2026, in vista dell'evento di casa previsto per il 25 gennaio 2026.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15/12/2025
Mariotti, Pais: ritardi inaccettabili
«La burocrazia non può essere l’alibi per affossare lo sport algherese. Parliamo di lavori programmati e finanziati da anni che colpevolmente non hanno ancora trovato attuazione». Michele Pais annuncia un nuovo intervento in Consiglio comunale di Alghero
11/12Endurance: a Tanca Regia Finale Giovani
9/12«Incapacità e disinteresse bloccano Alghero»
6/12«Lavori nelle palestre, si accelera con gli interventi»
1/12Paolino e Tuba salutano Alghero
24/11Fiamma Olimpica a Stintino il 13 dicembre
24/11Tennistavolo Sassari centra il tris di vittorie
24/11Lorenzo Correddu vince il Campionato del Cavallo Sardo
18/11Fiamma Olimpica a dicembre in Sardegna
17/11Onore a Tanca Regia per le amazzoni algheresi
14/11BC Angelo Roth campione regionale di Badminton
« indietro archivio sport »
16 dicembre
Maxi tamponamento, traffico in tilt ad Alghero
16 dicembre
Ita Airways e Volotea, schiaffo ad Alghero
16 dicembre
Alghero Sud festeggia 10 anni. «Nuovo impegno per il quartiere»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)