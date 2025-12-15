Cor 7:44 Kickboxing Alghero, tris di vittorie Ottima performance e ottimi risultati per l’Asd Kickboxing Alghero che ha ottenuto un successo straordinario, conquistando un tre su tre di vittorie al prestigioso gala a contatto pieno "Pound For Pound", svoltosi a Elmas mercoledì 13 dicembre sotto l´egida Federkombat



ALGHERO - I tre atleti schierati dall'associazione algherese hanno sbaragliato gli avversari, dimostrando la qualità della preparazione atletica e tecnica ricevuta e portando a casa il massimo risultato possibile in una serata e un evento di grande prestigio, uno degli eventi clou del panorama fighters Sardo. Il team algherese ha brillato in tutti gli incontri. La performance più spettacolare è stata quella di Davide Demartis, ormai una certezza per il team , che ha chiuso il suo match con una dimostrazione di forza e precisione, vincendo per KO tecnico al secondo round.



Non sono stati da meno gli altri due atleti, entrambi vittoriosi ai punti al termine di incontri molto combattuti: Luca Piras, che ha saputo imporsi grazie a una strategia lucida e una continuità di combinazioni serrata, e Emanuel Spiga, che ha completato la tripletta vincente con una prova di grande carattere e determinazione in un match testa a testa, chiudendo la serata in modo perfetto per l'ASD Kickboxing Alghero.



«Il triplo successo al 'Pound For Pound' di Elmas è la migliore conclusione che potessimo desiderare per questo 2025. Continuiamo a lavorare,crescere e consolidare il lavoro con sostanza e abilità badando al progresso tecnico come atleti e come uomini. I ragazzi hanno affrontato atleti di alto livello e hanno risposto con tecnica, cuore e disciplina guidati dal maestro Pier Franco Sanna. Un ringraziamento va ai nostri atleti per l'impegno costante e alle loro famiglie che li supportano in questo percorso». L'ASD Kickboxing Alghero, dopo questo ennesimo successo, si proietta con fiducia e ampie e ottimistiche previsioni verso la stagione 2026, in vista dell'evento di casa previsto per il 25 gennaio 2026.