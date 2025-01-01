|
S.A.
20:31
Emirates cerca personale: selezione a Cagliari
CAGLIARI - Emirates, la compagnia aerea, continua la ricerca di personale di bordo in Italia con un nuovo appuntamento nella città di Cagliari. Il prossimo 5 settembre, infatti, si terrà un open day presso Palazzo Doglio, Vico Logudoro, alle ore 9:00. Questo incontro fa parte del piano della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia, dopo i numerosi open day già organizzati nel 2025 in varie città italiane. La campagna di reclutamento di assistenti di volo, attualmente in corso in Italia, si inserisce in un piano di assunzioni più ampio e globale di Emirates, volto a inserire entro la fine dell’anno 17.300 nuovi professionisti in 350 posizioni diverse nel settore dell'aviazione (quindi non solo cabin crew).