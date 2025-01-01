Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziecagliariEconomiaLavoroEmirates cerca personale: selezione a Cagliari
S.A. 20:31
Emirates cerca personale: selezione a Cagliari
Il prossimo 5 settembre, infatti, si terrà un open day presso Palazzo Doglio, Vico Logudoro, alle ore 9:00. Questo incontro fa parte del piano della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia
<i>Emirates</i> cerca personale: selezione a Cagliari

CAGLIARI - Emirates, la compagnia aerea, continua la ricerca di personale di bordo in Italia con un nuovo appuntamento nella città di Cagliari. Il prossimo 5 settembre, infatti, si terrà un open day presso Palazzo Doglio, Vico Logudoro, alle ore 9:00. Questo incontro fa parte del piano della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia, dopo i numerosi open day già organizzati nel 2025 in varie città italiane. La campagna di reclutamento di assistenti di volo, attualmente in corso in Italia, si inserisce in un piano di assunzioni più ampio e globale di Emirates, volto a inserire entro la fine dell’anno 17.300 nuovi professionisti in 350 posizioni diverse nel settore dell'aviazione (quindi non solo cabin crew).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:54
Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero
Chiamata di imbarco per un marinaio (motorista abilitato) e un capo barca da imbarcare sul Motopesca denominato “Jo´ Pier Pesca Srl". Selezione l´8 settembre
20:17
Regione: 22 nuovi posti alle categorie protette
Le sedi di assegnazione previste sono 20 unità nell’area territoriale di Cagliari e 2 nell’area territoriale di Sassari
28/8Selezione per un marinaio a Porto Torres
28/8Lavoro nero: sanzioni negli stabilimenti balneari
28/8«A rischio gli addetti alla sosta ad Alghero»
7/8Via ai progetti occupazionali nei siti archeologici
5/8San Martino, accordo per il lavoro
6/8Marinaio a Porto Torres: imbarco
22/7«Imprese del turismo umiliate dall´assessora»
22/7Solare, l’assessora Manca abbandona il tavolo
18/7Selezioni per due marittimi ad Alghero
15/7Arst, il Psd´Az annuncia mobilitazione
« indietro archivio lavoro »
3 settembre
Regione: 22 nuovi posti alle categorie protette
29 agosto
L´allarme: Alghero nel baratro criminalità
3 settembre
A Sassari chiuso reparto di Neurochirurgia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)