L´opera di Donizetti al Teatro Comunale

SASSARI - “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti: ultimo titolo del cartellone 2025 dell’Ente de Carolis andrà in scena al Comunale di Sassari: venerdì 12 dicembre alle 20,30, domenica 14 alle 16,30 e martedì 16 alle 20,30. Si chiude così una stagione di grandi successi realizzata con il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.

Il capolavoro di Donizetti molto atteso dal pubblico, anche perché da circa 20 anni non veniva programmato a Sassari, può contare su un cast di affermate star internazionali e giovani talenti della lirica.



A dirigere l’Orchestra del de Carolis sarà il direttore d’orchestra Fabrizio Maria Carminati già applaudito a Sassari per la direzione del Nabucco nel 2023. Gradito ritorno anche per il regista Renato Bonajuto che ha diretto Tosca al comunale nel 2024. Scene e costumi Alfredo Troisi, Coreografie Giuliano De Luca. Il coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi. Assistente Regia Siria Colella, Gianpaolo Salis. Nel ruolo di Lucia: Rocio Perez , Sir Edgardo: Matteo Desole, Lord Enrico: Mario Cassi, Raimondo Bidebent: Dario Russo, Lord Arturo: Nicolas Resinelli, Alisa: Ginevra Gentile, Normanno: Mauro Secci. Light designer: Tony Grandi, video: Marco Piras.



A chiusura di stagione, dopo le tre recite di Lucia di Lammermoor L’Ente de Carolis proporrà al pubblico un concerto straordinario: Canti di luce, che il 21 dicembre alle 18 illuminerà il Teatro Comunale di Sassari con un programma pensato per celebrare la magia delle festività attraverso il dialogo tra grande musica orchestrale, voci soliste e la freschezza del Coro Voci Bianche del de Carolis. Nato recentemente ma già con diversi importanti progetti al suo attivo sarà il coro, preparato dal Maestro Salvatore Rizzu, il grande protagonista della serata. Sul podio, a guidare l’Orchestra Ente de Carolis, il direttore Francesca Tosi, mentre il tenore Valerio Borgioni interpreterà alcune tra le pagine più amate del repertorio operistico e natalizio. Il programma completo che sarà annunciato nei prossimi giorni sarà improntato su musiche, generi e autori vari.



