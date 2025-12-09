 Skin ADV
S.A. 19:21
«Vertenza Entrate, accordo per stabilità e visione»
La soddisfazione del gruppo consiliare regionale "Uniti" in merito all´accordo siglato dalla Regione Sardegna con il Governo sulla vertenza entrate
«Vertenza Entrate, accordo per stabilità e visione»

CAGLIARI – La Regione Sardegna e Governo nazionale hanno raggiunto un accordo che definisce 1 miliardo e 390 milioni di euro tra arretrati della vertenza entrate e compensazioni per i costi dell’insularità. La chiusura del contenzioso, attesa da anni, consentirà alla Regione una programmazione finanziaria più stabile e la possibilità di rafforzare servizi e investimenti nei territori «La Sardegna aveva bisogno di una soluzione che superasse definitivamente l’incertezza – commenta il capogruppo di Uniti Sebastian Cocco –. L’accordo raggiunto dalla presidente Todde consente finalmente una programmazione stabile e continua, indispensabile per sostenere i territori dell’interno, che più di altri hanno pagato le conseguenze di una situazione finanziaria irrisolta. È un risultato che nasce da un dialogo istituzionale serio e da un lavoro tecnico solido, che rafforza la credibilità della nostra autonomia e la capacità della Regione di dare risposte ai cittadini».

Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo aggiunge: «Parliamo di una svolta che ha un impatto diretto sulla vita delle nostre comunità. Sapere con chiarezza quali risorse arriveranno e poter contare su un quadro finanziario finalmente stabile significa rafforzare i servizi, sostenere i territori e programmare con serietà. La presidente Todde ha scelto la strada del confronto istituzionale e il negoziato vero con il Governo: una scelta che oggi porta frutti concreti per tutta la Sardegna. Ma sappiamo che sono fondi che spettano ai sardi e ora è giunto il momento di modificare in maniera strutturale la legislazione sul tema: la tesse dei sardi devono rimanere in Sardegna».

Giuseppe Frau, vicepresidente del Consiglio Regionale, prosegue: «Questo accordo garantisce stabilità ai bilanci regionali e crea le condizioni per investire con continuità nelle politiche pubbliche, in particolare nell’area metropolitana e nei grandi centri che ogni giorno affrontano sfide complesse. Nessuno scontro, nessuna propaganda: solo un lavoro responsabile, portato avanti insieme alla Giunta e alle strutture regionali, per affermare i diritti finanziari della nostra Isola». «Un plauso particolare al lavoro svolto dalla Presidente della Regione Alessandra Todde, agli assessori coinvolti e agli uffici di gabinetto che, in sinergia con le direzioni generali, hanno operato con grande serietà e competenza» aggiungono i consiglieri che concludono all’unisono: «Con risorse certe e un contesto finanziario finalmente stabile, si apre una fase nuova per la Sardegna: più solida, con maggiore capacità di programmare e di rispondere ai bisogni di cittadine e cittadini. Il nostro gruppo civico "Uniti" continuerà a sostenere questo percorso con impegno e responsabilità, al fianco della presidente Todde e nell’interesse della Sardegna».
