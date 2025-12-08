 Skin ADV
S.A. 20:29
Sicurezza, ambiente, randagi: convenzione a Porto Torres
Nuova convenzione triennale con l’associazione di volontariato Ente Guardia Nazionale Sardegna che ha partecipato alla manifestazione di interesse indetta dall´amministrazione comunale per individuare un soggetto del Terzo Settore pronto a collaborare con la Polizia locale nelle attività svolte sul territorio, dal supporto nel corso di eventi e manifestazioni al controllo sul rispetto di regolamenti, ordinanze e normative, passando per la vigilanza ambientale e zoofila
Sicurezza, ambiente, randagi: convenzione a Porto Torres

PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres ha firmato una nuova convenzione con l’associazione di volontariato Ente Guardia Nazionale Sardegna a seguito della manifestazione di interesse indetta dall’amministrazione comunale per individuare un soggetto del Terzo Settore con cui attivare una collaborazione strutturata a supporto delle attività della Polizia locale. La convenzione si aggiunge a quella già vigente con la Compagnia Barracellare allargando, così, un sistema integrato di presidio e vigilanza sul territorio. Questa mattina il sindaco Massimo Mulas insieme alla Comandante della Polizia Locale Maria Caterina Onida ha ricevuto al Palazzo del Marchese il Comandante dell'Ente Giacinto Moro per augurare un buon lavoro alla Guardia Nazionale e ringraziare i volontari del loro supporto a servizio della Comunità turritana.

L’accordo, sottoscritto dal Dirigente ad interim dell’Area Ambiente, Protezione Civile e Polizia Locale, John Frank Fois e dai rappresentanti dell’associazione, prevede il coordinamento e il supporto alla Polizia locale durante almeno 10 eventi e manifestazioni cittadine organizzate nel corso dell’anno, attività di vigilanza ambientale e zoofila, tutela del benessere animale e contrasto al randagismo. Previsto anche il sostegno nel controllo del rispetto di regolamenti, delle ordinanze e delle normative comunali e la collaborazione a iniziative di educazione ambientale e zoofila rivolte alla cittadinanza e alla popolazione studentesca.

L’Ente garantirà almeno 360 ore annue di servizio, svolte da volontari qualificati e adeguatamente formati. «La sinergia con il Terzo Settore e con la Compagnia Barracellare – ha sottolineato il primo cittadino – rappresenta un modello efficace di collaborazione per incrementare la sicurezza urbana, promuovere la tutela dell’ambiente e garantire servizi di interesse generale» «Questa convenzione – ha aggiunto la Comandante Onida - è un passo strategico per la sicurezza e la tutela del tessuto urbano. Le associazioni di volontariato rappresentano un presidio essenziale che rafforza la nostra presenza sul territorio e ci permette di rispondere con maggiore rapidità ed efficacia ai bisogni della comunità. L’operatività dell’Ente Guardia Nazionale in città è un atto di responsabilità civica che valorizza Porto Torres e crea un’alleanza concreta tra istituzioni e cittadini». La convenzione ha durata triennale con possibilità di rinnovo.
8/12/2025
