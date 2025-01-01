S.A. 22:06 «Neurochirurgia, c´è massima attenzione» Garantite le emergenze e l´attività routinaria mentre si lavora per la revisione e la riorganizzazione della rete neurochirurgica: interviene Aou dopo la notizia sulla chiusura







Per garantire la continuità delle cure, l’Aou di Sassari - in collaborazione con l'Assessorato regionale - ha già attivato un supporto tramite la rete neurochirurgica regionale e con i colleghi di Cagliari. In questo modo i pazienti che hanno bisogno di un intervento urgente vengono comunque presi sempre in carico. L’Azienda è impegnata a tutelare la salute dei cittadini e fa sapere che, insieme alla Regione, è in corso un lavoro di revisione e riorganizzazione della rete neurochirurgica. SASSARI – L’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari interviene per chiarire e ridimensionare quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa sulla Neurochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata [ LEGGI ]. In questa fase l'attività legata ai casi urgenti potenzialmente evolutivi è reindirizzata ad altra struttura regionale, ma l’assistenza alle emergenze che arrivano in pronto soccorso resta garantita. In questo modo nessun cittadino viene lasciato senza risposta. Resta normale l'attività routinaria.«Sappiamo che la situazione non è semplice – spiega il commissario straordinario dell'Aou di Sassari, Mario Carmine Palermo – e siamo in costante contatto con l'Assessorato regionale della Sanità per trovare una soluzione stabile. La criticità è legata alla mancanza di personale, che si è acuita di recente con il pensionamento di un dirigente medico e dall'improvvisa assenza per malattia di un altro professionista».Per garantire la continuità delle cure, l’Aou di Sassari - in collaborazione con l'Assessorato regionale - ha già attivato un supporto tramite la rete neurochirurgica regionale e con i colleghi di Cagliari. In questo modo i pazienti che hanno bisogno di un intervento urgente vengono comunque presi sempre in carico. L’Azienda è impegnata a tutelare la salute dei cittadini e fa sapere che, insieme alla Regione, è in corso un lavoro di revisione e riorganizzazione della rete neurochirurgica.