Sardegna Jumping Tour 2025 ad ottobre Montepremi record da 93.500 per il Sardegna Jumping Tour 2025. L´evento si svolgerà ad Abbasanta dal 23 al 26 ottobre



ABBASANTA - Quattro giorni di gare che dal 23 al 26 ottobre accenderanno i riflettori del salto ostacoli nazionale sull'impianto di Tanca Regia, ad Abbasanta. Il Sardegna Jumping Tour 2025, curato dall'Asvi, l'Agenzia regionale di Sviluppo e Valorizzazione Ippica, avrà un montepremi totale di 93.500 euro e si disputerà nell'arco di un solo fine settimana. Ben 40 mila euro sono a disposizione del Gran Premio a due manche C145/150 che già nelle edizioni precedenti ha attirato in Sardegna illustri cavalieri di fama internazionale come Bruno Chimirri (nel 2022 ha vinto davanti alla figlia Elisa), Natale Chiaudani (successo nel 2022), i fratelli Francesco e Lorenzo Correddu (protagonisti nel 2023), Gianni Govoni (vittoria nel Gran Premio 2021), Elia Simonetti (vincitore dell'edizione dell'anno scorso) giusto per citarne qualcuno. Senza dimenticare naturalmente la presenza di migliori binomi sardi che non partono battuti, come dimostrato da Gianleonardo Murruzzu nel secondo Gran Premio 2021 in sella a Taissa Sarda. E del resto l'obiettivo è proprio quello di far gareggiare i binomi sardi contro alcuni dei migliori binomi italiani in un confronto che al di là del risultato finale è occasione di crescita e stimolo per la crescita delle nuove generazioni.



Il concorso A6* (sei stelle) è da tempo il più importante e il più tecnico tra le gare che si disputano in Sardegna ma pian piano si è guadagnato uno spazio anche a livello nazionale e sicuramente la dotazione messa a disposizione dall'Asvi e dalla Regione Sardegna ne fanno uno tra i concorsi più appetibili sul territorio nazionale. Nella quattro giorni ci sarà naturalmente spazio anche per i cavalli più giovani nati e allevati in Sardegna, di 4, 5 e 6 anni. Le finali del Trofeo Asvi occuperanno tre giornate, con altrettante gare che metteranno alla prova i migliori cavalli emersi dalle varie tappe e dalle semifinali. E allo stesso tempo saranno una vetrina che consentiranno a cavalieri e proprietari della Penisola (e anche di qualche nazione estera) di apprezzare la produzione equina isolana, con l'auspicio di un prezioso richiamo per la commercializzazione.