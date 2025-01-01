Alguer.it
«Sicurezza ad Alghero, Governo al lavoro»
S.A. 17:16
«Sicurezza ad Alghero, Governo al lavoro»
Fratelli d´Italia interviene in una nota sul tema della sicurezza e sull´implementazione degli organici di polizia nel territorio e plaude il lavoro del Governo Meloni nonostante le ripetute segnalazioni dei sindacati e dell´Amministrazione comunale sulla carenza cronica di personale
ALGHERO - «Accogliamo con favore il dibattito che in questi giorni si è acceso sulla necessità di rafforzare gli organici delle Forze di Polizia nella nostra città. È un tema serio, che non si affronta con lettere estemporanee, ma con un lavoro continuo e istituzionale che questo Governo ha già avviato da tempo e che noi sosteniamo convintamente. La richiesta di implementare il personale della Polizia è stata posta dal Questore Mastrapasqua sin dal suo insediamento, avvenuto due anni fa, insieme alle rappresentanze sindacali, nell’ambito di un programma nazionale di riorganizzazione che interessa tutti i territori, come è stato ricordato dal nostro capogruppo Alessandro Cocco durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale. Grazie all’impegno del Governo Meloni, si è già intervenuti nelle situazioni più critiche – basti pensare agli agenti inviati nella provincia, in centri storicamente sottodimensionati».

Fratelli d'Italia interviene in una nota sul tema della sicurezza e sull'implementazione degli organici di polizia nel territorio: «La linea del Governo è chiara: non interventi spot, ma una pianificazione organica e stabile. Prova ne sia l’arrivo, nei mesi scorsi, di 60 nuovi elementi dei Vigili del Fuoco in provincia di Sassari, dopo l’interlocuzione parlamentare dell’on. Polo, la nota del Prefetto e le verifiche del Sottosegretario Prisco. Analogamente, si è già rafforzata la dotazione della Polizia Penitenziaria a Bancali, con nuovi agenti e figure dirigenziali».

Nonostante le ripetute segnalazioni dei sindacati e dell'Amministrazione comunale sulla carenze degli organici nei commissariati, in particolare quello algherese, secondo Fdl «è questo il metodo serio e concreto che sta dando risultati e che consente di essere fiduciosi anche per Alghero: il quadro è già sul tavolo del Ministero, grazie al lavoro di Questura, sindacati e rappresentanti istituzionali. Le istituzioni locali possono fare la loro parte con richieste e segnalazioni, ma è evidente che la cornice generale è già definita e che questo Governo sta rispondendo con fatti concreti, non con slogan. Fratelli d’Italia Alghero continuerà a lavorare in questa direzione, con l’obiettivo di garantire più sicurezza per i cittadini».
