S.A. 14:12 Bosa: 30mila euro per la Polizia locale Il contributo economico assegnato dal ministero dell’Interno sarà utilizzato dal Comune per l’acquisto di due motocicli e di alcuni tablet che saranno messi a disposizione della Polizia locale



BOSA - Il Comune di Bosa nel settembre scorso ha presentato un progetto sulla sicurezza mirato a prevenire e contrastare i fenomeni delinquenziali, nell’ambito del più ampio piano nazionale “Spiagge sicure”, promosso dal ministero dell’Interno per contrastare in particolare l'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti lungo le coste italiane. Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale con l’assessorato alla Polizia locale è stato ritenuto valido e premiato dal Ministero con un finanziamento di 30 mila euro, che saranno erogati al Comune per il tramite della Prefettura di Nuoro.



Il contributo economico assegnato dal ministero dell’Interno sarà utilizzato dal Comune per l’acquisto di due motocicli e di alcuni tablet che saranno messi a disposizione della Polizia locale.

«Grazie a questo riconoscimento del Ministero potremo rafforzare le dotazioni degli agenti di Polizia locale, in modo che possano compiere al meglio le loro funzioni, fra le quali, appunto, garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione e il contrasto dei reati», commenta l’assessore alla Polizia locale, Marco Naitana.



«Questo riconoscimento del ministero dell’Interno dimostra l’impegno e la qualità dell’amministrazione comunale nel predisporre progetti e nell’individuare le giuste forme di finanziamento. Il contributo ottenuto sarà utilizzato per sollevare la qualità dei servizi di sicurezza offerti ai cittadini», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.