Nuovo mezzo antincendio a Bosa
S.A. 20:33
Nuovo mezzo antincendio a Bosa
Il nuovo pick-up dotato di strumentazione antincendio messo a disposizione della Compagnia barracellare è stato acquistato con un finanziamento regionale di quasi centomila euro
Nuovo mezzo antincendio a Bosa

BOSA - Il Comune di Bosa ha acquistato un nuovo mezzo, messo a disposizione della Compagnia barracellare per i servizi antincendio e di protezione civile. Il nuovo pick-up dotato di strumentazione antincendio è stato acquistato con un finanziamento regionale di 97.480,00 a valere su L.R. 19 dicembre 2023, n.17, art. 1, comma 2 – “Contributi a favore dei Comuni sede di Compagnia barracellare per il potenziamento delle Compagnie barracellari per l’acquisto di mezzi e attrezzature per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1988, n.25, per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza quale ausilio alle comunità al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori”. Con le somme a disposizione grazie a questo finanziamento, l’amministrazione comunale ha acquistato anche una idrovora per i servizi idrogeologici e ha completato l’allestimento, con dotazione di nuovo modulo antincendio, di un altro mezzo già in possesso della Compagnia barracellare.
