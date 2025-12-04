Cor 12:32 Adapt Wise, secondo incontro all´Ipia L´incontro di Alghero è dedicato alle famiglie e agli abitanti dei quartieri della Pietraia e Lido e prevede un laboratorio per bambini realizzato da Annalisa Masala con il metodo Bruno Munari e un laboratorio per adulti



ALGHERO - In programma mercoledì 10 dicembre, alle ore 16.30, presso L'IPIA ex Via Don Minzoni 135 ad Alghero il secondo incontro del progetto Adapt Wise. L'incontro è dedicato alle famiglie e agli abitanti dei quartieri della Pietraia e Lido e prevede un laboratorio per bambini realizzato da Annalisa Masala con il metodo Bruno Munari e un laboratorio per adulti in cui si condivideranno le ideeper come adattare i quartieri urbani ai rischi climatici.