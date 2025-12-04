Alguer.it
Adapt Wise, secondo incontro all´Ipia
L´incontro di Alghero è dedicato alle famiglie e agli abitanti dei quartieri della Pietraia e Lido e prevede un laboratorio per bambini realizzato da Annalisa Masala con il metodo Bruno Munari e un laboratorio per adulti
Adapt Wise, secondo incontro all´Ipia

ALGHERO - In programma mercoledì 10 dicembre, alle ore 16.30, presso L'IPIA ex Via Don Minzoni 135 ad Alghero il secondo incontro del progetto Adapt Wise. L'incontro è dedicato alle famiglie e agli abitanti dei quartieri della Pietraia e Lido e prevede un laboratorio per bambini realizzato da Annalisa Masala con il metodo Bruno Munari e un laboratorio per adulti in cui si condivideranno le ideeper come adattare i quartieri urbani ai rischi climatici.
4/12/2025
Bonifica amianto: approvati interventi 2025
Per il 2025 sono state rese disponibili risorse complessive pari a 1 milione e 525.785 euro, che consentiranno di finanziare interventi riguardanti edifici pubblici, immobili privati e siti produttivi dismessi
4/12/2025
I sardi in piazza contro la speculazione energetica
Siamo vicini ai cittadini che scendono in piazza contro la speculazione energetica: la loro preoccupazione è legittima e condivisa. Il loro impegno, insieme a quello delle istituzioni regionali, è l’unica vera difesa contro il centralismo del Governo che tenta di imporre decisioni dall’alto senza dialogo con i territori
6 dicembre
Podda alla guida di Europa Verde
6 dicembre
Luoghi letterari, cinque residenze d’autore
6 dicembre
Via Bartolazzi, Prima Alghero plaude



