14 nuovi cestini smart nel Lungomare

ALGHERO - Cestini compattanti intelligenti per rifiuti pubblici che misurano in tempo reale il livello di riempimento e altri dati operativi tramite un portale web. È la novità presente sui marciapiedi del Lungomare Barcellona e del Lungomare Dante che in questi giorni è stata realizzata dal Servizio Ambiente del Comune di Alghero. Quattordici pezzi, funzionanti ad energia solare, sono il primo passo di una piccola ma significativa rivoluzione. La funzione di “cestino intelligente” è ampiamente garantita dalle funzioni gestite attraverso il sistema in cui un sensore di riempimento integrato monitora i livelli dei rifiuti all’interno del bidone e comunica i dati in tempo reale alla piattaforma di gestione dati.



«Avviamo questa sperimentazione con rinnovato impegno per offrire alla città un ulteriore forma di partecipazione alla pulizia del bene comune, specialmente nei siti di maggiore frequentazione come i le nostre passeggiate», specifica l’assessore all’Ambiente Raniero Selva. Le installazioni provengono dal finanziamento PNRR di circa 1 milione di euro proveniente dal 2024 e affidato nell’ottobre scorso, che comprende diverse soluzioni migliorative destinate ad impreziosire il prossimo appalto di igiene urbana della città, che così’ potrà contare su nuove e moderne soluzioni per il miglioramento della raccolta e per le modalità di conferimento a tutto vantaggio dell'efficienza ed efficacia del servizio.



L’intervento complessivo è funzionale al miglioramento della raccolta con soluzioni tecnologiche atte da una parte ad agevolare il cittadino facilitandolo e rendendo più agili le attività di conferimento dei rifiuti in forma differenziata e dell’altra a potenziare il sistema integrato di gestione degli stessi, attraverso l’introduzione di metodologie smart. Nell’appalto PNNR figura anche la rifunzionalizzazione del Centro del Riuso di Galboneddu in cui la ditta affidataria dei lavori iniziati il 10 settembre scorso, volgono alla fase conclusiva.