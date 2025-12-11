 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAmbiente › 14 nuovi cestini smart nel Lungomare
S.A. 17:52
14 nuovi cestini smart nel Lungomare
È la novità presente sui marciapiedi del Lungomare Barcellona e del Lungomare Dante che in questi giorni è stata realizzata dal Servizio Ambiente del Comune di Alghero. Quattordici pezzi, funzionanti ad energia solare
14 nuovi cestini <i>smart</i> nel Lungomare

ALGHERO - Cestini compattanti intelligenti per rifiuti pubblici che misurano in tempo reale il livello di riempimento e altri dati operativi tramite un portale web. È la novità presente sui marciapiedi del Lungomare Barcellona e del Lungomare Dante che in questi giorni è stata realizzata dal Servizio Ambiente del Comune di Alghero. Quattordici pezzi, funzionanti ad energia solare, sono il primo passo di una piccola ma significativa rivoluzione. La funzione di “cestino intelligente” è ampiamente garantita dalle funzioni gestite attraverso il sistema in cui un sensore di riempimento integrato monitora i livelli dei rifiuti all’interno del bidone e comunica i dati in tempo reale alla piattaforma di gestione dati.

«Avviamo questa sperimentazione con rinnovato impegno per offrire alla città un ulteriore forma di partecipazione alla pulizia del bene comune, specialmente nei siti di maggiore frequentazione come i le nostre passeggiate», specifica l’assessore all’Ambiente Raniero Selva. Le installazioni provengono dal finanziamento PNRR di circa 1 milione di euro proveniente dal 2024 e affidato nell’ottobre scorso, che comprende diverse soluzioni migliorative destinate ad impreziosire il prossimo appalto di igiene urbana della città, che così’ potrà contare su nuove e moderne soluzioni per il miglioramento della raccolta e per le modalità di conferimento a tutto vantaggio dell'efficienza ed efficacia del servizio.

L’intervento complessivo è funzionale al miglioramento della raccolta con soluzioni tecnologiche atte da una parte ad agevolare il cittadino facilitandolo e rendendo più agili le attività di conferimento dei rifiuti in forma differenziata e dell’altra a potenziare il sistema integrato di gestione degli stessi, attraverso l’introduzione di metodologie smart. Nell’appalto PNNR figura anche la rifunzionalizzazione del Centro del Riuso di Galboneddu in cui la ditta affidataria dei lavori iniziati il 10 settembre scorso, volgono alla fase conclusiva.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14/12Le Radici del Futuro: Carbonia, Arborea, Fertilia
11/12Novità sul servizio di raccolta dei rifiuti a Bosa
10/12Sicurezza, ambiente, randagi: convenzione a Porto Torres
8/12Il caso: Alghero ha il suo Sfigalbero
6/12Adapt Wise, secondo incontro all´Ipia
4/12Bonifica amianto: approvati interventi 2025
4/12I sardi in piazza contro la speculazione energetica
28/11Transizione energetica, incontro ad Alghero
24/11Rifiuti: aggiudicazione, da gennaio nuovo appalto
24/11Isola ecologica Arenosu: si cambia sito
« indietro archivio ambiente »
18 dicembre
Campari cede Averna e Zedda Piras di Alghero
18 dicembre
Al Campionato regionale Karate 9 medaglie algheresi
18 dicembre
L´Alghero saluta 3 giocatori: arriva Marcangeli



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)