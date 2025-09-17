Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAssociazionismo › Protezione civile: oltre 2 milioni di euro ai volontari
S.A. 12:04
Protezione civile: oltre 2 milioni di euro ai volontari
Approvati i criteri che regolano l’accesso ai contributi destinati alle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Sardegna per l’annualità 2025
Protezione civile: oltre 2 milioni di euro ai volontari

CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato i criteri che regolano l’accesso ai contributi destinati alle organizzazioni di volontariato di protezione civile della Sardegna per l’annualità 2025, in attuazione dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 1989. Le risorse stanziate con la legge regionale di stabilità e bilancio 2025–2027, integrate con quelle messe a disposizione in sede di assestamento, ammontano complessivamente a 2 milioni e 700 mila euro: 2.350.000 euro per l’acquisto di mezzi, materiali, attrezzature ed equipaggiamenti, e 350 mila euro per le spese di manutenzione e per i rimborsi assicurativi dei volontari e dei mezzi. Un impegno finanziario che rafforza la capacità operativa delle associazioni e assicura continuità a un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio. «Il volontariato di protezione civile - sottolinea l’assessora Laconi - rappresenta una risorsa insostituibile, fatta di impegno, competenze e solidarietà. Diamo strumenti concreti alle associazioni, rafforzando la loro capacità di operare e riconoscendo con chiarezza il valore del loro ruolo. I criteri approvati garantiscono pari opportunità e regole certe, affinché ogni contributo si traduca in maggiore sicurezza per le comunità».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/9/2025
Mare e territorio: Coral Wine cala il tris
L´associazione Welcome to Alghero tiene fede alla tradizione e rilancia con successo la terza edizione dell´evento che propone una visita guidata all´Aquarium Rubrum e una degustazione dei prodotti del territorio. Ospiti dell´evento anche l´assessore al Turismo Ornella Piras e il vice segretario provinciale della Confcommercio Salvatore Bricchetto
12/9Fondazione Alghero convoca le associazioni
11/9Alghero con Gaza: consiglio comunale aperto
25/8Alghero ospita 40 scout ucraini
21/8Spadaro e Pistoletto per Alghero Città della Pace
21/8«Alghero è di tutti, non solo di pochi»
14/8Sardenya i Llibertat per Alghero con la Palestina
6/8Alghero città solidale con la Palestina
30/7Prima fioriera in Piazza Civica: Comitato esulta
30/7Attestato alle signore di vicolo Bertolotti
28/7Valentina Mastroianni a Villa Mosca
« indietro archivio associazionismo »
18 settembre
«Circonvallazione, prossima la prima apertura»
18 settembre
Alghero saluta l´estate con Akènta Sunset Party
18 settembre
«Mondiale Rally simbolo della Sardegna»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)