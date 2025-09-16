S.A. 14:06 CNS Yacht premiata come Best Dealer 2025 L´azienda sarda con sede ad Alghero leader nel settore nautico dal 1976 si è aggiudicata il premio Best Dealer Awards 2025 assegnato da Prestige Yachts, uno dei più importanti brand a livello mondiale nella produzione di yacht di lusso



ALGHERO - Prestigioso riconoscimento internazionale per CNS Yachts, azienda sarda con sede ad Alghero leader nel settore nautico dal 1976 si è aggiudicata il premio Best Dealer Awards 2025 assegnato da Prestige Yachts, uno dei più importanti brand a livello mondiale nella produzione di yacht di lusso. La cerimonia di premiazione si è svolta in occasione dell’incontro annuale dei dealer meeting Mondiale avvenuto al Cannes Yachting Festival.



CNS Yachts, ha ricevuto questo riconoscimento come testimonianza dell’eccellenza, dedizione e passione; un risultato che conferma l’impegno costante verso i propri clienti e i risultati di vendita raggiunti. «Questo premio rappresenta per noi una grandissima emozione. Un traguardo che celebra la nostra dedizione, passione e la fiducia dei nostri armatori - ha dichiarato il team CNS Yachts -. Essere riconosciuti a livello internazionale come punto di riferimento per un brand come Prestige ci riempie di orgoglio. Grazie a chi ogni giorno sceglie di navigare con noi.»