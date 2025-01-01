Cor 12:26 De Carolis, assistenza teatrale: bando L’Ente de Carolis ha attivato una procedura conoscitiva, per la selezione di personale di sala e assistenza attività teatrale, rivolto a cittadini maggiorenni di età compresa tra 18 e 40 anni



SASSARI - L’Ente de Carolis ha attivato una procedura conoscitiva, per la selezione di personale di sala e assistenza attività teatrale, rivolto a cittadini maggiorenni di età compresa tra 18 e 40 anni (limite motivato dall’obiettivo di favorire l’inserimento di giovani collaboratori nel settore culturale), residenti o domiciliati nella Regione Sardegna. Il testo completo della procedura e il facsimile della domanda sono consultabili sul sito dell’Ente de Carolis.



Ai candidati idonei potranno essere affidati incarichi di collaborazione occasionale all’interno di manifestazioni ed eventi culturali, stagioni liriche e festival estivi, con le seguenti mansioni: addetti di sala e accoglienza del pubblico, assistenza e supporto durante lo svolgimento delle attività culturali e promozionali. Tra i requisiti richiesti: assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso, possesso di attestato di primo soccorso, conoscenza adeguata della lingua inglese, eventuali esperienze pregresse in servizi analoghi, eventuali altre esperienze in attività di animazione, recitazione, accoglienza o simili.



Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, compilata, corredata da copia di documento d’identità valido, esclusivamente via pec all’indirizzo: enteconcertidecarolis@pec.net. Termine perentorio: entro e non oltre le ore 12 di venerdì 26 settembre 2025. I candidati in possesso dei requisiti saranno invitati a un colloquio conoscitivo e motivazionale, la cui data e sede saranno pubblicate sul sito ufficiale www.marialisadecarolis.it. La selezione sarà condotta da una commissione interna nominata dall’Ente, secondo criteri di trasparenza e imparzialità. A seguito di valutazione positiva, gli idonei potranno essere chiamati, in base alle esigenze dell’Ente, a svolgere le attività oggetto del presente avviso. Gli incarichi saranno conferiti con contratto di prestazione occasionale o a chiamata, secondo normativa vigente. Il compenso sarà definito in base alle giornate effettive di lavoro e comunicato ai candidati selezionati prima dell’inizio delle attività.