Cor 18:42 Ambulatorio di Comunità: nuovi orari ad Alghero Dal 30 settembre verrà riorganizzato l’orario dell´Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale di Alghero ubicato a Fertilia



ALGHERO - La Asl di Sassari comunica alla popolazione che dal 30 settembre verrà riorganizzato l’orario dell'Ambulatorio Straordinario di Comunità Territoriale di Alghero.



Dal 30 settembre saranno questi i nuovi orari degli ambulatori di Fertilia, di piazza Venezia Giulia :

martedì, dalle ore 08.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30, mercoledì, dalle ore 14.30 alle 18.30, giovedì, dalle ore 15.30 alle 18.30 E venerdì, dalle ore 14.00 alle 19.00.



Il Distretto Socio Sanitario di Alghero, del Coros, del Villanova e del Meilogu ricorda che si tratta di ambulatori dedicati agli utenti privi del medico di medicina generale, in cui è possibile ricevere prestazioni mediche, visite, rinnovo di piani terapeutici e altre attività correlate, come raccolta di fabbisogno domiciliare (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate, certificati di malattia, etc). L’Asl di Sassari, nell’intento di venire incontro alle esigenze della popolazione, sta lavorando per avvicinare l’Ascot al centro della città.