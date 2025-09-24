Cor 18:47 Alghero sostiene il progetto Parkinson Alghero sostiene il progetto “PRISP Events”: seminari e laboratori sul Parkinson aperti alla comunità. Gli appuntamenti toccheranno temi fondamentali come la vita quotidiana con il Parkinson, il rapporto tra natura e movimento, le espressioni artistiche e il supporto ai caregiver



ALGHERO - La Giunta comunale guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto ha approvato il sostegno al progetto PRISP – Pratiche di Rete Inclusive per una Socializzazione del Parkinson, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Anemone, in partenariato con l’Associazione Parkinson Alghero e l’APS Akroasis.



progetto prevede un ciclo di seminari e laboratori tematici che si svolgeranno tra settembre e novembre in diversi spazi comunali: Lo Quarter, Villa Maria Pia e l’Alguer Hall. Gli appuntamenti toccheranno temi fondamentali come la vita quotidiana con il Parkinson, il rapporto tra natura e movimento, le espressioni artistiche e il supporto ai caregiver.



«Con questa iniziativa – dichiara l’Assessora al Benessere della Persona, delle Famiglie e della Comunità Maria Grazia Salaris – vogliamo favorire la conoscenza della malattia di Parkinson, ma anche abbattere i pregiudizi, creando occasioni di incontro, condivisione e sostegno per le persone che ne sono colpite e per i loro familiari. È un percorso che mette al centro la comunità e che promuove inclusione, consapevolezza e solidarietà». Gli incontri, aperti alla cittadinanza, rappresentano un’occasione importante per sensibilizzare, informare e avvicinare la comunità a una maggiore comprensione della malattia, contribuendo a rafforzare le reti di sostegno e le pratiche di socializzazione.