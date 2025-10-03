Alguer.it
Università › Architettura celebra Silvano Tagliagambe

Architettura celebra Silvano Tagliagambe
Uno dei più illustri filosofi italiani contemporanei e professore emerito di Filosofia della scienza dell’Ateneo sassarese: mercoledì 8 ottobre, presso il Complesso di Santa Chiara ad Alghero
Architettura celebra Silvano Tagliagambe

ALGHERO. L’Università degli Studi di Sassari e il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU) celebrano mercoledì 8 ottobre, presso il Complesso di Santa Chiara ad Alghero (Aula Lai), gli 80 anni di Silvano Tagliagambe, uno dei più illustri filosofi italiani contemporanei e professore emerito di Filosofia della scienza dell’Ateneo sassarese.

La giornata di studi, in programma dalle ore 9.00 alle 19.00, vedrà la partecipazione di accademici e studiosi di rilievo nazionale che hanno condiviso con Tagliagambe percorsi di ricerca e confronto nei diversi ambiti in cui il filosofo ha lasciato un’impronta profonda.

«Tagliagambe – sottolinea il Direttore del DADU, Emilio Turco – ha contribuito in maniera decisiva alla nascita e all’identità culturale e didattica della Facoltà di Architettura di Alghero, che ancora oggi porta la sua impronta. La comunità accademica sente forte il dovere di celebrarne il pensiero e la visione».
3/10/2025

