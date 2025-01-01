Alguer.it
D, esordio con vittoria per l´Alghero
Cor 12:41
D, esordio con vittoria per l´Alghero
Parte nel migliore dei modi l’avventura nel campionato di Divisione Regionale 1 per la SAP Alghero, che supera la CMB Porto Torres con il punteggio di 80–67. Le immagini dell´esultanza
<i>D</i>, esordio con vittoria per l´Alghero

ALGHERO - I ragazzi di coach Mastropietro hanno affrontato con carattere e determinazione una squadra esperta, mantenendo alta la concentrazione nei momenti decisivi e portando a casa una vittoria meritata davanti a una grande cornice di pubblico.

La SAP ha gestito il vantaggio per tutta la partita, mai oltre la doppia cifra, con il match che ha vissuto di folate, entrambe le squadre a caccia dell’allungo decisivo. Nel finale, i giallorossi hanno saputo non mollare e dare la spallata giusta per chiudere la gara, conquistando i primi due punti stagionali.

«Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo affrontato una squadra esperta con determinazione e concentrazione nei momenti chiave. Questa vittoria ci dà fiducia e entusiasmo per il prosieguo del campionato. La stagione è appena iniziata, ma sono certo che stiamo imboccando la strada giusta» le parole di coach Mastropietro.

