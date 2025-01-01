Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaScuola › Regione finanzia con 600mila euro gli Its
S.A. 20:09
Regione finanzia con 600mila euro gli Its
La giunta regionale, su proposta di delibera dell’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, ha approvato la realizzazione di un piano di azioni di orientamento per studentesse e studenti
Regione finanzia con 600mila euro gli Its

CAGLIARI- Per potenziare e ampliare la conoscenza degli ITS (Istituti Tecnologici Superiori) la giunta regionale, su proposta di delibera dell’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, ha approvato la realizzazione di un piano di azioni di orientamento per studentesse e studenti da 600mila euro.

«Nonostante questi istituti operino molto bene e da molti anni sul territorio regionale – ha affermato l’assessora Portas – gli ITS, e le prospettive future che potenzialmente possono rappresentare in termini lavorativi e di sviluppo del territorio, sono ancora poco conosciute tra i giovani sardi. Per questo motivo abbiamo deciso di avviare un percorso di orientamento e informazione che sappia meglio spiegare ai giovani quali indirizzi poter scegliere. Riteniamo doveroso che ragazze e ragazzi siano bene informati su tutto il ventaglio di opportunità che esistono. Spesso, infatti, si fanno scelte e percorsi di studi poco consapevoli o sulla base del poco conosciuto e dello scarsamente aderente alle attitudini personali, ed è così che si rischia l’abbandono degli studi».

Le fondazioni attualmente operanti in Sardegna sono: Fondazione ITS Academy Energia Sardegna, Fondazione ITS Academy per la mobilità sostenibile e logistica - Mobilità Sostenibile, Sardegna – ITS Academy MO.SO.S., - Fondazione ITS Academy TAGSS - Filiera Agro-Alimentare della Sardegna, Fondazione ITS Academy Turismo e Attività Culturali Sardegna – ITS Academy TAC Sardegna, Fondazione ITS Academy Istituto Superiore Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Sardegna - Novitas 4.0.
