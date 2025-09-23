Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaScuola › Sennori investe sulla Scuola a indirizzo musicale
Cor 11:27
Sennori investe sulla Scuola a indirizzo musicale
L’assessorato alla Pubblica istruzione ha destinato nuove risorse all’acquisto di strumenti musicali e accessori per la Scuola secondaria di Primo grado a Indirizzo musicale dell´Istituto comprensivo Sorso-Sennori del plesso di Montigeddu.
Sennori investe sulla Scuola a indirizzo musicale

SENNORI - L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la scuola e con il dirigente scolastico, Carlo Orrù, in un percorso di sinergia volto a garantire agli studenti un ambiente educativo sempre più ricco di opportunità. La musica occupa un posto di rilievo nella crescita formativa dei ragazzi: favorisce la concentrazione, stimola la creatività e rafforza lo spirito di collaborazione. Non a caso, a Sennori la tradizione musicale è molto viva e radicata, come dimostrano la presenza della banda musicale, dei cori di bambini e degli adulti e della Scuola Civica di Musica, realtà che testimoniano quanto la musica sia sentita e partecipata all’interno della comunità.

La Scuola secondaria di Primo grado a Indirizzo musicale dell'istituto comprensivo Sorso- Sennori del plesso di Montigeddu, con questo sostegno, punta a rafforzare la propria offerta formativa e a distinguersi nel panorama musicale, offrendo agli studenti la possibilità di coltivare e sviluppare le proprie attitudini artistiche.

I consueti saggi musicali di Natale e di fine anno continueranno a rappresentare momenti significativi, durante i quali il Centro culturale di Sennori diventa un palcoscenico aperto a giovani talenti che si presentano alla comunità con passione ed entusiasmo. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale intende confermare l’attenzione verso l’istruzione e la cultura, riconoscendo la musica come parte integrante della vita e dell’identità del nostro paese.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
23/9/2025
Nonno vigile, domande ad Alghero
Nonne e Nonni Vigili, avviso pubblico per partecipare al volontariato civico nel comune di Alghero: Tra requisiti di partecipazione è richiesta la residenza ad Alghero e età compresa tra i 55 e i 75 anni
31/7Insegnanti sostegno: 400mila euro per la formazione
10/7Edilizia scolastica: 187 milioni per gli istituti sardi
18/6Maturità al via per oltre 12mila studenti sardi
13/6Badminton: Roth di Alghero vince il campionato regionale
13/6Intercultura: borse di studio a sei algheresi
8/6«Mensa, polemiche sul nulla ad Alghero»
5/6«Mensa ridotta a giugno, genitori infuriati»
5/6Mensa fino al 13 giugno agli asili comunali di Alghero
29/5Mare e ambiente: studenti in prima fila ad Alghero
26/5All´Alberghiero le tecniche di caffetteria
« indietro archivio scuola »
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
24 settembre
Alghero: malore in bici, muore in strada
25 settembre
Martinelli affronta Tedde: «anacronistico»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)