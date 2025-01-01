S.A. 12:43 Controlli all´Asinara: multe a turiste e operatori Le giovani turiste hanno circolato sulla spiaggia con le proprie bici, ignorando i cartelli appositamente affissi e lasciando tracce visibili sulla sabbia. Fermati due soggetti che utilizzando un proprio autoveicolo, esercitavano abusivamente l’attività di fruizione turistica nel parco mediante guida esclusiva a bordo senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni



PORTO TORRES - Nel corso della mattinata di mercoledì 8 ottobre 2025, sull’isola dell’Asinara, i Carabinieri della locale Stazione, durante il quotidiano servizio di pattuglia, hanno individuato, identificato e sanzionato due turiste intente a fare il bagno nell’area marina protetta di Cala Sant’Andrea, ove vige il divieto assoluto di accesso, transito e balneazione, posto a tutela della

biodiversità e dell’ecosistema. Le giovani turiste hanno circolato sulla spiaggia con le proprie bici, ignorando i cartelli appositamente affissi e lasciando tracce visibili sulla sabbia, di fatto deturpando la purezza del luogo. Tale attività segue i controlli condotti nelle trascorse settimane dai Carabinieri della Stazione dell’Asinara che hanno consentito di segnalare alle competenti autorità amministrative due soggetti poiché ritenuti responsabili di aver abusivamente utilizzato un autoveicolo al fine

di svolgere la professione di guida turistica.



In particolare i militari dell’Arma accertavano, dapprima in località Cala d’Oliva e successivamente presso la località Cala Sabina di quel parco nazionale, che 2 soggetti, utilizzando un proprio autoveicolo, esercitavano abusivamente l’attività di fruizione turistica nel parco mediante guida esclusiva a bordo senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. Tutto ciò avveniva quindi in netta contrapposizione all’autorizzazione rilasciata per l’uso del veicolo in disamina alla società dal Parco Nazionale dell’Asinara esclusivamente per lo svolgimento di “attività di supporto logistico” relativo alle attività della struttura ricettiva gestita dalla società in argomentazione. I Carabinieri dell’Asinara continueranno a eseguire costanti controlli al fine di tutelare attivamente sia i numerosi turisti che visitano l’Isola, sia lo straordinario patrimonio ambientale e faunistico che la caratterizzano, ben consapevoli della sua importanza e unicità.