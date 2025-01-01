Cor 15:16 Nonno vigile, domande ad Alghero Nonne e Nonni Vigili, avviso pubblico per partecipare al volontariato civico nel comune di Alghero: Tra requisiti di partecipazione è richiesta la residenza ad Alghero e età compresa tra i 55 e i 75 anni



ALGHERO - Fino al 6 ottobre è possibile partecipare all'avviso pubblico del Comune di Alghero per per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cittadini anziani interessati a partecipare al progetto “Nonne e Nonni Vigili”. il progetto è finalizzato a garantire una presenza collaborativa e solidale in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni dalle scuole primarie, nonché in occasione di manifestazioni scolastiche e attività che vedano coinvolti gli alunni delle scuole primarie. Il servizio si svolge esclusivamente a titolo di volontariato civico, senza dar luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Ente. Tra requisiti di partecipazione è richiesta la residenza nel Comune di Alghero; età compresa tra i 55 e i 75 anni (eventualmente prorogabile oltre i 75 anni); idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività, attestata da certificato medico del medico di base. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modello allegato all'avviso pubblico, reperibile sul sito istituzionale del comune.