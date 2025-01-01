Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaScuola › Nonno vigile, domande ad Alghero
Cor 15:16
Nonno vigile, domande ad Alghero
Nonne e Nonni Vigili, avviso pubblico per partecipare al volontariato civico nel comune di Alghero: Tra requisiti di partecipazione è richiesta la residenza ad Alghero e età compresa tra i 55 e i 75 anni
Nonno <i>vigile</i>, domande ad Alghero

ALGHERO - Fino al 6 ottobre è possibile partecipare all'avviso pubblico del Comune di Alghero per per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di cittadini anziani interessati a partecipare al progetto “Nonne e Nonni Vigili”. il progetto è finalizzato a garantire una presenza collaborativa e solidale in occasione dell’ingresso e dell’uscita degli alunni dalle scuole primarie, nonché in occasione di manifestazioni scolastiche e attività che vedano coinvolti gli alunni delle scuole primarie. Il servizio si svolge esclusivamente a titolo di volontariato civico, senza dar luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Ente. Tra requisiti di partecipazione è richiesta la residenza nel Comune di Alghero; età compresa tra i 55 e i 75 anni (eventualmente prorogabile oltre i 75 anni); idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività, attestata da certificato medico del medico di base. Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione utilizzando l’apposito modello allegato all'avviso pubblico, reperibile sul sito istituzionale del comune.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
31/7Insegnanti sostegno: 400mila euro per la formazione
10/7Edilizia scolastica: 187 milioni per gli istituti sardi
18/6Maturità al via per oltre 12mila studenti sardi
13/6Badminton: Roth di Alghero vince il campionato regionale
13/6Intercultura: borse di studio a sei algheresi
8/6«Mensa, polemiche sul nulla ad Alghero»
5/6«Mensa ridotta a giugno, genitori infuriati»
5/6Mensa fino al 13 giugno agli asili comunali di Alghero
29/5Mare e ambiente: studenti in prima fila ad Alghero
26/5All´Alberghiero le tecniche di caffetteria
« indietro archivio scuola »
23 settembre
Associazioni culturali protagoniste, nuovo corso ad Alghero
23 settembre
Tenta l´imbarco con 60mila euro non dichiarati
23 settembre
«Rally mondiale, i contratti si rispettano»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)