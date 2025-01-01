Alguer.it
Cor 12:05
Via Orsera dissestata: proteste
«Pronti all'esposto in Procura»
Lettera aperta agli amministratori pubblici algheresi circa le pessime condizioni in cui versa la via Orsera a Fertilia: strada completamente dissestata e polveri di cemento nelle abitazioni. Il problema si riscontra su tutta la rete viaria del borgo
ALGHERO - Le famiglie residenti in Via Orsera a Fertilia, strada a senso unico ad alto traffico, in prossimità della scuola elementare, della scuola media, dell’ufficio postale, del supermercato Coop e del parco giochi, segnalano la grave situazione di dissesto del manto stradale verificatasi a seguito dei lavori eseguiti da Abbanoa S.p.A. per la posa delle nuove reti idriche. Problematiche gravi, che se non opportunamente risolte, costringerà i residenti a presentare formale esposto alla Procura della Repubblica per la tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana.

Il passaggio continuo dei veicoli provoca il sollevamento di polveri di cemento e detriti, con conseguenti rischi per la sicurezza stradale, specialmente per ciclisti e motociclisti; la salute dei residenti, esposti quotidianamente alle polveri; il degrado ambientale che interessa piante, animali domestici e spazi pubblici.

La situazione perdura ormai da diversi mesi - sottolineano i cittadini ormai esasperati - causando disagi igienico-sanitari ed economici, legati anche alla necessità di lavare frequentemente i veicoli a causa della polvere che riduce la visibilità e danneggia le carrozzerie. Alla luce di quanto esposto, tutti i residenti invitano il sindaco a sollecitare con urgenza la ditta Abbanoa affinché provveda al ripristino del manto stradale e alla rimozione dei residui di cemento, garantendo così il ritorno a condizioni di sicurezza e vivibilità per i cittadini di Via Orsera e delle vie adiacenti (Via Mario Tufaroli e Via Zara).
