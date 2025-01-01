S.A. 13:41 Bombarde: riattivato doppio senso di marcia Terminata la stagione turistica, è via di completamento in questi giorni da parte della Società In House il lavoro di riadattamento della segnaletica orizzontale e verticale



ALGHERO - Riattivato il doppio senso di marcia sulla strada che conduce alle Bombarde - Lazzaretto. Come da diversi anni a questa parte, nel mese di giugno viene stabilito il senso unico con ingresso dalla strada statale 127 bis in direzione dei due litorali. Terminata la stagione turistica, è via di completamento in questi giorni da parte della Società In House il lavoro di riadattamento della segnaletica orizzontale e verticale. Scompare quindi, fino alla prossima stagione, il senso unico di circolazione, il divieto di sosta permanente con zona rimozione lungo la Strada Vicinale Le Bombarde, la Strada Vicinale del Lazzaretto e la Strada Vicinale Lo Camì del Lazzaretto.