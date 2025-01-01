Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilità › Bombarde: riattivato doppio senso di marcia
S.A. 13:41
Bombarde: riattivato doppio senso di marcia
Terminata la stagione turistica, è via di completamento in questi giorni da parte della Società In House il lavoro di riadattamento della segnaletica orizzontale e verticale
Bombarde: riattivato doppio senso di marcia

ALGHERO - Riattivato il doppio senso di marcia sulla strada che conduce alle Bombarde - Lazzaretto. Come da diversi anni a questa parte, nel mese di giugno viene stabilito il senso unico con ingresso dalla strada statale 127 bis in direzione dei due litorali. Terminata la stagione turistica, è via di completamento in questi giorni da parte della Società In House il lavoro di riadattamento della segnaletica orizzontale e verticale. Scompare quindi, fino alla prossima stagione, il senso unico di circolazione, il divieto di sosta permanente con zona rimozione lungo la Strada Vicinale Le Bombarde, la Strada Vicinale del Lazzaretto e la Strada Vicinale Lo Camì del Lazzaretto.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/11«Uno spazio per Monsignor Corrias»
24/10A Predda Niedda divieto per automezzi pesanti sul ponte
23/10Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni
20/10Centro Intermodale Nuoro, accordo con l´Arst
20/10Via Maiorca, voragine da un anno
19/10Via Orsera dissestata: proteste. «Pronti all´esposto in Procura»
18/10Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
14/10Nuova segnaletica 30km/h ad Alghero
8/10Park World Tour: modifiche alla viabilità
2/10Ospedale San Camillo: lavori all´incrocio
« indietro archivio viabilità »
13 novembre
«Non si destagionalizza con le tariffe, ma con i dati»
13 novembre
Anche Giampietro Moro sceglie Antonio Piu
12 novembre
Rifiuti e spaccio alla Pivarada. Residenti: vogliamo vivere sereni



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)