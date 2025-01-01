Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaViabilità › A Predda Niedda divieto per automezzi pesanti sul ponte
S.A. 8:54
A Predda Niedda divieto per automezzi pesanti sul ponte
A lamentare il disagio è Tore Piana, ex consigliere regionale e attivista del Partito Sardo d’Azione: È una situazione assurda, incomprensibile e inaccettabile, che sta causando enormi disagi a centinaia di imprese, autotrasportatori e operatori economici
A Predda Niedda divieto per automezzi pesanti sul ponte

SASSARI - «Da oltre un mese la principale arteria della zona industriale e commerciale di Predda Niedda, la strada n.1, è vietata al transito dei mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate all’altezza del ponte che attraversa la SS 291 per Alghero. È una situazione assurda, incomprensibile e inaccettabile, che sta causando enormi disagi a centinaia di imprese, autotrasportatori e operatori economici che ogni giorno si muovono in quest’area strategica per l’economia del Nord Sardegna». A lamentare il disagio è Tore Piana, ex consigliere regionale e attivista del Partito Sardo d’Azione.

«Stiamo parlando della principale arteria che collega il blocco nord e quello sud di Predda Niedda, una strada di fondamentale importanza per i flussi commerciali e per la logistica delle aziende. Eppure oggi, senza alcuna comunicazione chiara o intervento visibile, il ponte è di fatto interdetto ai mezzi pesanti: due minuscoli cartelliposizionati da oltre 30 giorni, che pochi vedono e nessuno rispetta, vietano il passaggio dei camion, creando una confusione totale. È una vergogna amministrativa che sta paralizzando la zona industriale.» «Mi chiedo – prosegue Piana – cosa stia accadendo al ponte. Ci sono problemi strutturali? È in corso una verifica tecnica? O si tratta semplicemente dell’ennesimo esempio di rimpallo di competenze tra enti pubblici? È doveroso chiarire subito chi ha la responsabilità di quel tratto di strada: l’ANAS, la Provincia (oggi Città Metropolitana) o il Consorzio Predda Niedda? Tutti tacciono, nessuno interviene, e nel frattempo le imprese devono affrontare deviazioni, ritardi e costi aggiuntivi.»

«Se il ponte è a rischio, si intervenga subito con lavori urgenti e segnaletica adeguata. Ma se invece non esiste alcun pericolo reale, allora questo divieto è semplicemente un atto di superficialità e disinteresse verso il mondo produttivo sassarese. Non è accettabile che una zona industriale di primaria importanza venga penalizzata in questo modo, senza trasparenza, senza spiegazioni e senza rispetto per chi ogni giorno lavora e produce.» «Predda Niedda è il cuore economico di Sassari e del Nord Sardegna – conclude Piana – e merita infrastrutture sicure, ma anche efficienza, chiarezza e responsabilità. Chiedo formalmente un intervento urgente del Sindaco di Sassari, del Presidente della Provincia e dei rappresentanti regionali del territorio per fare luce su questa vicenda e ripristinare la piena circolazione dei mezzi pesanti. Le imprese non possono più attendere, e la politica non può restare in silenzio davanti a un problema così evidente e grave.»

Nella foto: Tore Piana
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10:35
Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni
La Giunta ha approvato la delibera, proposta dall’Assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, con cui vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse, in proporzione all’estensione chilometrica della rete stradale di competenza di ciascuna Città metropolitana e Provincia della Sardegna
20/10Centro Intermodale Nuoro, accordo con l´Arst
20/10Via Maiorca, voragine da un anno
19/10Via Orsera dissestata: proteste. «Pronti all´esposto in Procura»
18/10Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
14/10Nuova segnaletica 30km/h ad Alghero
8/10Park World Tour: modifiche alla viabilità
2/10Ospedale San Camillo: lavori all´incrocio
24/9Bosa, varchi in zona pedonale
19/9Nuovo asfalto a Bosa e Bosa Marina
18/9«Circonvallazione, prima apertura entro settembre»
« indietro archivio viabilità »
23 ottobre
Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali
22 ottobre
A Natale la pista di pattinaggio al Quarter
23 ottobre
Low cost e Ryanair, isola in mano d'incompetenti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)