Via Maiorca, voragine da un anno «Nonostante le ripetute segnalazioni la situazione ogni mese peggiora». Alcuni imprenditori algheresi si sentono tristemente abbandonati: «perché nessuno interviene, cosa si attende per mettere fine a questo sconcio»



ALGHERO - Passano i mesi, che ormai sono diventati anno. Ma il buco di via Maiorca, nel cuore della città di Alghero, è ormai diventato una vera e propria voragine. Proprio davanti all'ingresso di alcune attività di ristorazione, strada di passaggio per veicoli, moto e pedoni. «Nonostante le ripetute segnalazioni la situazione ogni mese peggiora» denunciano alcuni imprenditori che si dicono «sconcertati da tanto lassismo». Per evitare che qualcuno possa precipitarvi dentro, la voragine nei mesi è stata letteralmente imbottita di oggetti di fortuna, così da limitarne la profondità. All'origine di tutto ci sarebbe un problema di fognatura ed un rimpallo di responsabilità. Il problema è che la voragine, nel tempo, è diventata un ricettacolo di blatte e tana sicura per ratti.



Nella foto: la voragine di via Maiorca, nel centro storico di Alghero