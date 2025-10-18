Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaViabilitàVia Maiorca, voragine da un anno
Cor 13:00
Via Maiorca, voragine da un anno
«Nonostante le ripetute segnalazioni la situazione ogni mese peggiora». Alcuni imprenditori algheresi si sentono tristemente abbandonati: «perché nessuno interviene, cosa si attende per mettere fine a questo sconcio»
<i>Via Maiorca</i>, voragine da un anno

ALGHERO - Passano i mesi, che ormai sono diventati anno. Ma il buco di via Maiorca, nel cuore della città di Alghero, è ormai diventato una vera e propria voragine. Proprio davanti all'ingresso di alcune attività di ristorazione, strada di passaggio per veicoli, moto e pedoni. «Nonostante le ripetute segnalazioni la situazione ogni mese peggiora» denunciano alcuni imprenditori che si dicono «sconcertati da tanto lassismo». Per evitare che qualcuno possa precipitarvi dentro, la voragine nei mesi è stata letteralmente imbottita di oggetti di fortuna, così da limitarne la profondità. All'origine di tutto ci sarebbe un problema di fognatura ed un rimpallo di responsabilità. Il problema è che la voragine, nel tempo, è diventata un ricettacolo di blatte e tana sicura per ratti.

Nella foto: la voragine di via Maiorca, nel centro storico di Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:00
Centro Intermodale Nuoro, accordo con l´Arst
Oltra al sindaco Fenu e gli assessori, alla firma del contratto erano presenti l’amministratore unico e il direttore di Arst, Giovanni Mocci e Carlo Poledrini, il capo di Gabinetto dell’Assessorato regionale dei Trasporti, Francesco Sechi, il presidente e il direttore dell’Atp Nuoro, Gianni Pinna e Mauro Piras
18/10/2025
Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
Lavori infiniti su Via Don Minzoni, una delle principali arterie stradali della città di Alghero: traffico in tilt, automobilisti esausti e commercianti contrariati: interviene il presidente Confcommercio, Massimo Cadeddu
19/10/2025
Via Orsera dissestata: proteste. «Pronti all´esposto in Procura»
Lettera aperta agli amministratori pubblici algheresi circa le pessime condizioni in cui versa la via Orsera a Fertilia: strada completamente dissestata e polveri di cemento nelle abitazioni. Il problema si riscontra su tutta la rete viaria del borgo
14/10Nuova segnaletica 30km/h ad Alghero
8/10Park World Tour: modifiche alla viabilità
2/10Ospedale San Camillo: lavori all´incrocio
24/9Bosa, varchi in zona pedonale
19/9Nuovo asfalto a Bosa e Bosa Marina
18/9«Circonvallazione, prima apertura entro settembre»
10/9Palazzo bruciato: partono le bonifiche e i divieti
5/9Entro il 2026 nuovi asfalti ad Alghero
2/9«Urgente la rotatoria ospedale civile»
2/9Monopattini sotto la Torre: Cancellati i posteggi
« indietro archivio viabilità »
20 ottobre
Le famiglie dell’agro insorgono. «In scuolabus senza assistente»
20 ottobre
Ittiri: minaccia tabaccaio con la pistola
20 ottobre
Black’n’Blue venerdì al Poco Loco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)