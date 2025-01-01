Cor 17:35 Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt

«Lavori troppo lenti, così non va» Lavori infiniti su Via Don Minzoni, una delle principali arterie stradali della città di Alghero: traffico in tilt, automobilisti esausti e commercianti contrariati: interviene il presidente Confcommercio, Massimo Cadeddu



ALGHERO - «Interveniamo in merito ai lavori di ristrutturazione della rete idrica che stanno interessando una tratto considerevole di via Don Minzoni. La stessa è un'arteria importante del sistema viario cittadino, essendo uno degli ingressi principali della città ed al tempo stesso costituisce l'asse porta nte del quartiere più popoloso della nostra località. Ed è per questo che ci preme sottolineare quanto sia importante che i lavori in esecuzione siano calendarizzati ed eseguiti in tempo brevi creando meno disagi possibili alla circolazione dei veicoli ed all'esercizio delle attività commerciali della zona. Precludere al traffico diversi isolati per un lavoro che interessa pochi metri di carreggiata ci sembra per lo meno il frutto di una mancata programmazione dei lavori che tiene poco conto dell esigenze di una zona congestionata dal traffico da sempre. Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire presso la ditta appaltatrice dei lavori al fine di ridurre al minimo i disagi ed i rischi ai quali incorrono oggi i commercianti di quel tratto di via Don Minzoni , cercando soluzioni alternative alla chiusura parziale che di fatto penalizza in modo sostanziale il quotidiano lavoro degli operatori economici presenti». Così Massimo Cadeddu, presidente Confcommercio Alghero (nella foto).