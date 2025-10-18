Cor 20:00

Centro Intermodale Nuoro, accordo con l´Arst

Oltra al sindaco Fenu e gli assessori, alla firma del contratto erano presenti l’amministratore unico e il direttore di Arst, Giovanni Mocci e Carlo Poledrini, il capo di Gabinetto dell’Assessorato regionale dei Trasporti, Francesco Sechi, il presidente e il direttore dell’Atp Nuoro, Gianni Pinna e Mauro Piras

Oggi, la presidente della Regione Alessandra Todde ha presenziato in videoconferenza alla stipula del contratto tra Arst e Comune di Nuoro per la concessione a quest’ultimo del Centro Intermodale in subcomodato per la gestione della struttura. Un passaggio cruciale per consentire, dopo 15 anni di attesa, l’apertura dell’opera strategica per l’organizzazione del trasporto pubblico locale.



«Sono orgogliosa e soddisfatta che la nostra azienda regionale Arst abbia trovato il modo per chiudere una questione aperta da moltissimi anni”, ha detto la presidente. “Credo sia un esempio di come le istituzioni debbano funzionare – ha proseguito – attraverso il principio di sussidiarietà che deve essere sempre applicato: la Regione nei confronti dei Comuni e un’azienda regionale nei confronti di asset dislocati nel territorio».



«Oltre che funzionale per i viaggiatori – ha aggiunto Todde – penso che sia un’opera importante anche per riqualificare l’area in cui sorge. Un’area che sta rinascendo, con i lavori nell’ex Artiglieria e nel complesso del Quadrivio, che insieme al centro intermodale e i suoi servizi all’utenza, daranno una nuova immagine a chi arriva in città. La Regione c’è – ha sottolineato la presidente – e ringrazio il sindaco Emiliano Fenu e la Giunta comunale per la collaborazione e per il lavoro che è stato fatto insieme».