Eleonora Cattogno presenta il nuovo libro
Cor 8:24
Eleonora Cattogno presenta il nuovo libro
L´appuntamento è per le 18,00 nella sala conferenze Lo Quarter. "Storia di due strani strumenti per le menti" appena pubblicato dalle edizioni Sabir e con le illulstrazioni di Silva Mori
Eleonora Cattogno presenta il nuovo libro

ALGHERO - Giovedì 16 ottobre Eleonora Cattogno inizia a raccontare al pubblico dei lettori grandi e piccini il suo nuovissimo libro "Storia di due strani strumenti per le menti" appena pubblicato dalle edizioni Sabir e con le illustrazioni di Silva Mori. A chiacchierare con lei ci sarà Claudia Chelo. L'appuntamento è inserito nel cartellone dell'Alguer Family festival in collaborazione con il festival Dall'altra parte del mare e la libreria Cyrano. L'appuntamento è per le 18,00 nella sala conferenze Lo Quarter.

Il libro: Un uomo si aggira nello spazio e nel tempo con uno strano strumento: l’ispirapolvere. Cospargendoli di polvere dorata ha portato agli uomini tante idee geniali per grandi invenzioni e opere d’arte. Ma da qualche tempo ha alcuni problemi sul lavoro. Un giorno incontra per caso la donna con lo spazzolino da menti, un congegno che libera le menti dai cattivi pensieri. Dal momento in cui si conoscono, i due iniziano una cordiale, ma risoluta, battaglia, studiandosi reciprocamente fino a capire che entrambi i loro strumenti sono necessari all’umanità.
14 ottobre
«Territorio isolato, appena 4 voli»
14 ottobre
Furti di abbigliamento ad Alghero: denunce
14 ottobre
«Consiglio necessario, cessate il fuoco non è pace»



