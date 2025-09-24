Alguer.it
Cor 10:05
Cyrano presenta Francesco Compagna
Questa sera (sabato) presso la ibreria Cyrano, ad Alghero in via V. Emanuele 11, ospiterà l’incontro con il poeta Francesco Compagna che presenterà, in dialogo con Antonio Fiori, la sua ultima raccolta di versi dal titolo “Naufragare”, pubblicata da Bertoni Editore
Cyrano presenta Francesco Compagna

Sabato 27 settembre alle ore 19,00 la libreria Cyrano, ad Alghero in via V. Emanuele 11, ospiterà l’incontro con il poeta Francesco Compagna che presenterà, in dialogo con Antonio Fiori, la sua ultima raccolta di versi dal titolo “Naufragare”, pubblicata da Bertoni Editore.

I versi di Francesco Campagna rimandano a un esistenzialismo di ispirazione Baudeleriana e Leopardiana segnato dall'angoscia della contemporaneità. La raccolta è pervasa dalla sensibilità intensa dell’autore che dà aria a tutte le forme di espressione dell’animo umano, tra il buio e la luce: il dolore, la rabbia, la sofferenza, le illusioni ma c’è anche spazio per la speranza e il desiderio.

L’autore: Francesco Campagna, siciliano, docente scolastico, dedito da sempre alla lettura e alla scrittura è anche un vivace promotore culturale, ideatore e fondatore del progetto corale “I Librofili”.
Ha pubblicato due raccolte poetiche nel 2013 e 2014, rispettivamente “Sospiri e pensieri” e “Petali di vita”. “Naufragare” (Bertoni Editore) è il suo ultimo libro.
27 settembre
Moto nel burrone, muore 62enne
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
27 settembre
Pallacanestro Alghero: Cresci e Costa istruttori nazionali



