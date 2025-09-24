Alguer.it
Cor 9:00
Il senatore Enrico Borghi ospite al Quarter
Oggi, alle ore 18, la libreria Il Labirinto Mondadori Enrico Borghi, senatore della Repubblica, autore del libro "Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo".
Il senatore Enrico Borghi ospite al Quarter

ALGHERO - Ad Alghero serata di forte attualità quella di sabato 27 settembre alle ore 18 nella sala Conferenze Fondazione Alghero presso Lo Quarter. Sarà ospite della libreria Il Labirinto Mondadori Enrico Borghi, senatore della Repubblica, autore del libro "Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo".

Il libro, recentemente edito da Rubettino, è un'opera indispensabile per chi vuole comprendere i meccanismi del potere globale e immaginare un futuro più sicuro e sostenibile. In un mondo segnato da conflitti geopolitici, rivoluzioni tecnologiche e minacce emergenti, Sotto attacco svela le dinamiche nascoste di un’epoca turbolenta. Dall’egemonia delle grandi potenze ai nuovi pericoli legati a big data e intelligenza artificiale, passando per le fragili infrastrutture globali e la competizione nello spazio, il libro guida il lettore attraverso i punti critici che definiranno il futuro dell’umanità. Un’analisi affilata e provocatoria che getta luce su come sicurezza, economia ed egemonia si intrecciano in un sistema globale sempre più instabile. Con una narrazione chiara e documentata, Sotto attacco non si limita a descrivere i rischi ma offre uno sguardo lungimirante sulle soluzioni necessarie per affrontare le sfide di un mondo sotto pressione.

L'autore è membro della commissione Esteri e Difesa, esperto di sicurezza nazionale e politiche territoriali, ha dedicato la sua carriera al servizio delle istituzioni e alla valorizzazione delle aree montane italiane. Autore e saggista, è da due legislature membro del COPASIR ed è stato presidente dell’UNCEM, contribuendo alla tutela e allo sviluppo strategico dei territori e oggi alla sicurezza nazionale. Nel corso della serata interverranno il generale GEN. C.A.(R). GDF LUCIANO CARTA, Special Advisor IA FVO, già Presidente Leonardo SpA e Direttore AISE. Modera l'incontro PIER LUIGI PIREDDA, Giornalista de La nuova Sardegna.
27 settembre
Moto nel burrone, muore 62enne
25 settembre
Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
27 settembre
Pallacanestro Alghero: Cresci e Costa istruttori nazionali



