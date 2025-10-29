Cor 12:00 Rugby A, anticipo a Maria Pia col Modena Avversario di turno il neo promosso rugby Modena: l’Amatori Alghero, dopo il promettente esordio casalingo con vittoria contro il rugby Milano, è reduce da una sconfitta domenica scorsa



ALGHERO - Sabato 1 novembre alle ore 15.00 anticipo casalingo per la terza giornata del campionato italiano di rugby serie A. Avversario di turno il neo promosso rugby Modena: l’Amatori Alghero, dopo il promettente esordio casalingo con vittoria contro il rugby Milano, è reduce da una sconfitta domenica scorsa, pur disputando una buona prova a Piacenza contro una delle squadre favorite per la vittoria del campionato ed il salto di categoria. Una sconfitta comunque che ha fruttato un importante punto di bonus difensivo per la classifica. Sarà ancora assente il pilone australiano Finn Wright ancora squalificato per questa giornata, Roberto Deligios per un infortunio subito alla prima di campionato ed in forse Cheick Kone. Disponibile invece il nuovo arrivo, il pilone olandese Odin Ruijgrok.