S.A. 13:46
Paco Ogert ritorna alla World Rugby Classic
Il portacolori della palla ovale algherese partecipa per la quindicesima volta al torneo riservato agli over 35 che si disputa nelle isole Bermuda dal 1 al 7 novembre
Paco Ogert ritorna alla World Rugby Classic

ALGHERO - Paco Ogert va in campo nella classica mondiale del World Rugby Classic. Il portacolori della palla ovale algherese partecipa per la quindicesima volta al torneo riservato agli over 35 che si disputa nelle isole Bermuda dal 1 al 7 novembre. La 37° edizione del trofeo che si svolge ad Hamilton, la capitale delle Bermuda, rappresenta un ulteriore traguardo per il rugbista, "un orgoglio che ad ogni partecipazione si fa sempre più forte, nel rappresentare Alghero e la Sardegna", ha detto. Nei giorni scorsi il sindaco Raimondo Cacciotto lo ha ricevuto a Porta Terra, insieme all'assessore Raniero Selva, per un saluto e per un in bocca al lupo per questa nuova avventura che si ripete con immutato fascino. Il World Rugby Classic è infatti uno dei più famosi e prestigiosi tornei annuali che vede protagoniste le selezioni internazionali over 35 di tutto il mondo.

Nella foto: Raimondo Cacciotto, Paco Ogert e Raniero Selva
