Rugby, si sblocca l´impasse: domenica il derby
Cor 10:43
Rugby, si sblocca l´impasse: domenica il derby
Ritorna il sereno ad Alghero col comune che prende in mano la delicata situazione del campo: affidamento all´Amatori che lo ha da sempre gestito. Domenica il primo derby di serie C con l´Alguer Rugby
Rugby, si sblocca l´<i>impasse</i>: domenica il derby

ALGHERO - Si sblocca l'impasse attorno alla gestione del campo da Rugby di Maria Pia, con l'amministrazione comunale che prende finalmente in mano la delicata querelle che avvolgeva il rugby algherese e decide di procedere con l’attivazione di una specifica procedura di evidenza pubblica per la definitiva concessione dell'impianto.

Nel frattempo la struttura costituita dal campo da gioco, club house e foresteria - da sempre gestita dall'Amatori Rugby Alghero che nel tempo vi ha apportato numerose migliorie - è affidata temporaneamente alla conduzione tecnica e funzionale della stessa società presieduta da Franco Badessi. Che compatibilmente con le potenzialità residue di utilizzo del manto erboso, ne dovrà consentire l’utilizzo in favore di soggetti terzi (con le modalità previste dai regolamenti comunali).

Ritorna così il sereno sul campo in erba di Maria Pia che nel frattempo ospiterà anche i cugini dell'Alguer Rugby, la neonata organizzazione sportiva capitanata da Alessandro Pesapane, per le partite casalinghe della Serie C. Ed in cartello domenica prossima (23 dicembre, ore 15), quando la Serie A dell'Amatori osserva il turno di riposo imposto dalla Federazione per tutti i gironi, andrà in scena proprio il derby giallo-rosso di Serie C regionale.

Foto d'archivio
18 novembre
Addio Tommy, Alghero incredula
21 novembre
Marino all´Asl da gennaio 2026. «La Regione snobba Alghero»
19 novembre
Giovani e droga: la storia di una madre allo Scientifico



