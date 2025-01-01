Cor 18:27 Amatori Rugby Alghero: vittoria sofferta ma preziosa Cinque punti fondamentali che mantengono l’Amatori in scia delle prime posizioni e confermano la solidità del gruppo, capace di soffrire e reagire nei momenti difficili



ALGHERO – Terza partita stagionale per l’Amatori Rugby Alghero nel campionato di Serie A girone 2, che torna al successo sul campo amico superando il Rugby Modena per 29-27. Cinque punti conquistati, frutto di una gara combattuta, con una prima ora di dominio algherese e un finale di sofferenza che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso.



Partita iniziata nel migliore dei modi per i padroni di casa, subito in vantaggio grazie alla meta di Lenoci, trasformata da Steenkamp. Modena ha accorciato le distanze con due calci piazzati di Mazzi, chiudendo il primo tempo sul 7-6. Nella ripresa, l’Alghero ha allungato con tre mete firmate da Russo, Shelqeti e Steenkamp, portandosi sul 26-6. La reazione ospite è arrivata nel finale, con le mete di Flores, Modena e Trotta, che hanno reso il risultato incerto fino all’ultimo. Decisivo il calcio piazzato di Mazzone al 78°, che ha fissato il punteggio sul 29-27.



Al termine della gara, il tecnico Marco Anversa ha commentato: «Non è stata una gara giocata ad alto livello, il ritmo era basso. Sapevamo che affrontavamo una neopromossa in casa nostra e, a volte, questo ci abbassa concentrazione e fame. Non dovrebbe succedere, ma è successo. Teniamoci questi cinque punti importantissimi per la classifica. Ora abbiamo tre settimane per lavorare bene e andare a vincere a Parma».



Amatori Rugby Alghero – Rugby Modena 29-27 (5-1)



Marcatori: 2’ meta Lenoci tr. Steenkamp (7-0), 7’ c.p. Mazzi (7-3), 29’ c.p. Mazzi (7-6); 42’ meta Russo tr. Mazzone (14-6), 54’ meta Shelqeti (19-6), 62’ meta Steenkamp tr. Mazzone (26-6), 68’ meta Flores tr. Mazzi (26-13), 76’ meta Modena tr. Mazzi (26-20), 78’ c.p. Mazzone (29-20), 80’ meta Trotta tr. Mazzi (29-27).



Amatori Rugby Alghero: Mazzone, Delrio (78° Rizzo), Serra (cap.) (60° Marrone), Russo, May (70° Sciacca), Steenkamp, Tancredi, Canulli, Lenoci, Pedroni (20° Kone) (76° Rapisarda), Muciaccia (20° Marchetto), D’Ambola, Cincotto, Shelqeti, Ruijgrok.

A disposizione: Marchetto, Mc Gonagle, Kone, Marrone, Sciacca, Armani, Rizzo, Rapisarda.

Allenatore: Marco Anversa



Rugby Modena: Mazzi, Incerti, Orlandi, Malagoli, Trotta, Zerbini, Esposito, Bellei, Flores, Operoso, Venturelli (38° Bellei), Zanni, Malisano (52° Milzani), Benassi, Morelli.

A disposizione: Rodriguez, Milzani, Rizzi, Cojocari, Venturelli, Lloyd, Righi, Petti.

Allenatore: Gianluca Guareschi



Cartellini: 35° Esposito, 65° Ruijgrok, 70° Kone

Arbitro: Giacomo Favorini (PG)

Assistenti: Federico Uccheddu (NU), Massimiliano Dui (NU)

Spettatori: circa 300

Punti in classifica: Amatori Rugby Alghero 5 – Rugby Modena 1