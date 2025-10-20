Cor 11:40 «Si sperimenti su Alghero il taglio della tassa comunale» Mario Bruno si rivolge alla Regione in previsione della finanziaria e chiede però impegno e patti chiari con i vettori: nuovi voli invernali e ritorno della base Ryanair



ALGHERO - «La Regione Sardegna vada sperimentalmente verso il taglio dell’addizionale comunale sui voli da e per Alghero. Si faccia un patto chiaro con i vettori, a cominciare da Ryanair: subito nuovi voli nella stagione invernale e il ritorno della base nella Riviera del Corallo. Alghero è l’anello debole degli scali dell’isola, si parta dal nord-ovest per sperimentare gli effetti concreti dell’abolizione del tributo. La prossima finanziaria è l’occasione per individuare le risorse compensative». Lo chiede l’ex Sindaco di Alghero Mario Bruno che – nei giorni scorsi – ha coordinato la tavola rotonda sul trasporto aereo nell’ambito del congresso nazionale della FASI.



Secondo l’ex consigliere regionale che da anni si batte per l’abbattimento delle tasse comunali d’imbarco «l’addizionale comunale va cancellata per creare economia e portare nuovi voli nella stagione invernale e nei mesi di spalla della stagione estiva». «L’addizionale comunale – ha proseguito Bruno – è una tassa di 6.5 euro per biglietto. Quando fu istituita il legislatore motivò con l’esigenza di offrire ‘una misura di sostegno, agli enti locali che sopportano la ricaduta della presenza di un aeroporto’. Istituita nel 2004, allora con 1 euro a passeggero imbarcato. Nel corso degli anni l’importo è cresciuto fino a 6,50 euro. Di questa somma 5 euro sono destinati all’Inps, 50 centesimi al servizio antincendio negli aeroporti. Un euro viene invece ripartito da Enav per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e al “comparto sicurezza” sia per il finanziamento di misure di prevenzione e contrasto della criminalità e sia per il potenziamento della sicurezza di aeroporti e stazioni ferroviarie.



«Il Comune di Alghero con la mia giunta – ha spiegato Bruno – nel 2016 aveva aderito alla class action formata da altri dodici comuni italiani che chiedevano allo Stato il riconoscimento delle spettanze mai riscosse su una tassa definita comunale, ma che porta solo briciole nelle casse degli enti locali. Un credito milionario vantato dal 2005 anche da Alghero. Quella tassa anche per la Sardegna, a cominciare dallo scalo algherese, va ora abolita. Le tasse aeroportuali, di vario genere incidono per circa il 40% del prezzo finale del biglietto aereo. Assurdo».