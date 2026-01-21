Alguer.it
Cor 10:41
Easyjet, Bordeaux e Nizza da Cagliari
Ulteriore ampliamento del proprio network in vista dell’estate 2026. A partire da marzo saranno attivate dall’Aeroporto di Cagliari nuove rotte per Bordeaux e Nizza
Easyjet, Bordeaux e Nizza da Cagliari

CAGLIARI - «Siamo entusiasti di ampliare ulteriormente la nostra presenza in Sardegna con due nuovi collegamenti internazionali da Cagliari verso Bordeaux e Nizza. Queste rotte rafforzano il ruolo strategico dell’isola nel nostro network e offrono ai viaggiatori nuove opportunità per scoprire alcune tra le destinazioni più affascinanti della Francia. Allo stesso tempo, permettono a un numero crescente di visitatori europei di raggiungere con facilità la Sardegna e le sue eccellenze naturali e culturali», ha sottolineato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

«Continuiamo a investire in questo territorio con l’obiettivo di supportarne la connettività, la mobilità e lo sviluppo turistico». «L’avvio dei nuovi collegamenti internazionali verso Bordeaux e Nizza rappresenta un risultato molto significativo per l’Aeroporto di Cagliari e per l’intero territorio del Sud Sardegna», ha dichiarato David Crognaletti, Chief Commercial Officer di SOGAER. «Queste nuove rotte sono il frutto di una strategia condivisa e resa possibile anche grazie al bando regionale, che consente di rafforzare e ampliare l’offerta di un partner storico come easyJet, da sempre centrale nello sviluppo della connettività del nostro scalo».
archivio aeroporto
