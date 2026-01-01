S.A. 13:40 Birdwatching gratuita al lago di Baratz L’iniziativa è gratuita e pensata per adulti e bambini dagli 8 anni, così da permettere anche ai più giovani di avvicinarsi al mondo del birdwatching e alla conoscenza delle zone umide. Appuntamento sabato 31 gennaio



SASSARI - Il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari ha organizzato per il 31 gennaio un’escursione gratuita dedicata al birdwatching, per il World Wetlands Day Sardegna 2026, promosso da Mesdea Foundation. Sarà un’occasione per immergersi nella tranquillità delle sponde del Lago Baratz, l’unico lago naturale della Sardegna, e per osservare da vicino l’avifauna che popola questo prezioso ecosistema, parte integrante della Z.S.C. Lago Baratz – Porto Ferro. Durante la passeggiata, i partecipanti potranno scoprire non solo le specie di uccelli che frequentano l’area, ma anche gli aspetti paesaggistici e ambientali che rendono questo luogo così unico. La guida accompagnerà il gruppo lungo un percorso semplice e adatto a tutti, arricchendo l’esperienza con curiosità, spiegazioni e momenti di osservazione silenziosa.



La prenotazione è obbligatoria, così da garantire una migliore organizzazione dell'attività e un'esperienza più piacevole per tutti. Si inizia alle 10, con l'accoglienza dei partecipanti al Ceas Lago Baratz, e una breve introduzione all'ecosistema del lago e alle specie che si potranno osservare. Alle 10.30 partenza per l'escursione lungo le sponde del lago, con sessioni di birdwatching guidato e momenti dedicati alla scoperta del paesaggio naturale. Alle 12.30 rientro al Ceas.