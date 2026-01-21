Alguer.it
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
G.M.Z. 12:30
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
Dopo l´annuncio del bi-settimanale di Wizzair da Alghero, il collegamento con l´area balcanica raddoppia: dal 1° giugno al 23 ottobre si aggiunge il volo operato dagli irlandesi (sempre due volte a settimana). Ecco tutte le ripartenze internazionali della Ryanair dal Riviera del Corallo
Anche Ryanair su Tirana: tutte le <i>ripartenze</i>

ALGHERO - Alghero-Tirana raddoppia per la summer 2026. Al collegamento marchiato Wizzair e operativo dal 24 giugno, si aggiunge quello Ryanair dal 1 giugno al 23 ottobre: Sempre bi-settimanale, nelle giornate di lunedì e venerdì. La tratta operata dal vettore irlandese low cost si aggiunge ai voli internazionali su Barcellona El Prat (dal 17 marzo), Bratislava (dal 29 marzo), Bruxelles (dal 31 marzo), Budapest (dal 2 aprile), Corck (dal 2 maggio), Dublino (dal 2 maggio), Francoforte (dal 1 giugno), Katowice (dal 17 marzo), Londra Stansted (dal 29 marzo), Madrid (dal 29 marzo), Memmingen (dal 4 maggio) e Varsavia Modlin (dal 29 marzo).
12:01
22 gennaio
