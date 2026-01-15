Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaAeroporto › «Addizionale comunale, incomprensibile Di Nolfo»
Cor 10:07
«Addizionale comunale, incomprensibile Di Nolfo»
La Giunta Todde e la maggioranza regionale perde ancora tempo: mentre regioni come Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e ora anche Emilia-Romagna hanno già eliminato l’addizionale per rafforzare i collegamenti, la Sardegna resta immobile
«Addizionale comunale, incomprensibile Di Nolfo»

ALGHERO - «Sull'abolizione dell'addizionale sui diritti d'imbarco la Todde perde ancora tempo» dichiarano da Fratelli d’Italia Alghero, rilanciando l’intervento del capogruppo regionale Paolo Truzzu. Le recenti dichiarazioni di Ryanair sono chiare: il livello delle tasse aeroportuali incide direttamente sulle scelte dei vettori. E mentre regioni come Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e ora anche Emilia-Romagna hanno già eliminato l’addizionale per rafforzare i collegamenti, la Sardegna resta immobile.

C’è un punto decisivo: se sempre più regioni azzerano questa tassa, la Sardegna vedrà peggiorare la propria situazione. A parità di domanda turistica, i vettori sposteranno capacità dove il costo di accesso è più basso. In altre parole: chi si muove prima si prende rotte, frequenze e investimenti; chi resta fermo rincorre. «La Presidente Alessandra Todde continua a non decidere – osserva Fratelli d’Italia – e questa inerzia finisce per penalizzare soprattutto aeroporti come Alghero, che hanno un bacino ampio e un ruolo strategico per il nord-ovest dell’Isola». Ancora più incomprensibile è il silenzio del consigliere regionale Valdo Di Nolfo - attaccano - che dovrebbe difendere il territorio e invece assiste passivamente a una non-scelta che indebolisce lo scalo di Fertilia.

«L’abolizione dell’addizionale comunale non è un favore alle compagnie aeree: è uno strumento di politica economica che può tradursi in più voli, più concorrenza, tariffe più accessibili e ricadute per turismo e imprese locali. Per questo bisogna fare presto: ogni mese perso è terreno regalato ad altri territori.» Fratelli d’Italia chiede alla Regione di uscire dall’immobilismo e al Comune di Alghero di pretendere una posizione chiara e immediata.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/1/2026
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
FIPE Sud Sardegna chiede alla Regione un confronto immediato e trasparente con tutti gli attori economici e sociali, affinché le eventuali misure fiscali siano accompagnate da garanzie concrete sulle rotte, sulle frequenze e sull’impatto reale in termini di passeggeri
15/1/2026
«Riportare le capitali europee l´inverno»
E' tra gli obiettivi del medio periodo sull'aeroporto di Alghero, emersi nell'incontro che si è svolto ieri pomeriggio tra Confturismo-Confcommercio e Geasar-Sogeaal, con l'ambizione di segnare un punto di svolta fondamentale per la strategia di sviluppo territoriale dell'isola. Al centro del dibattito, il ruolo degli scali di Alghero e Olbia con l'amministratore delegato delle due società di gestione Silvio Pippobello
15/1/2026
Olbia intitola l’aeroporto a Karim Aga Khan
L’intitolazione – ricordata da una targa sistemata nel terminal principale dello scalo – è stata possibile dopo il via libera del Consiglio di Amministrazione dell´Enac che ha accolto la richiesta fatta dal Comune all’indomani della scomparsa del principe
15/1/2026
«Emilia Romagna abolisce addizionale, Sardegna ferma»
Addizionale sui diritti d’imbarco, Tedde (Forza Italia): dopo Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria e Sicilia, anche l’Emilia-Romagna la cancella
12/1WizzAir apre l´Alghero-Belgrado
10/1Sogeaal e Geasar incontrano gli imprenditori turistici
10/1Maestrale su Alghero, voli dirottati a Cagliari e Olbia
9/1Dopo Amsterdam, Parigi: strada giusta
8/1Alghero vola su Parigi Orly con Transavia
7/1«Scuola volo Ita: avanti Alghero»
27/12Spray urticante in aeroporto: due indagati
23/12Dal 24 giugno 2026 Alghero vola su Tirana
22/12Nebbia a Cagliari, Ryanair dirottato ad Alghero
20/12 Aeroitalia inaugura il Cuneo-Cagliari
« indietro archivio aeroporto »
14 gennaio
Schianto in via Barracu: cinque feriti
16 gennaio
«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
16 gennaio
Todde e Cacciotto, FdI: disastro senza precedenti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)