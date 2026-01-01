S.A. 13:25 Rete dei Porti sardi in vetrina a Düsseldorf 29 porti turistici sardi presenti con un ampio stand, al BOOT Düsseldorf, il più grande salone nautico indoor del mondo, punto di riferimento internazionale per l’industria del diporto, il turismo nautico e la blue economy



CAGLIARI – La Rete dei Porti della Sardegna è presente per il ventesimo anno, con un ampio stand, al BOOT Düsseldorf, il più grande salone nautico indoor del mondo, punto di riferimento internazionale per l’industria del diporto, il turismo nautico e la blue economy. Una partecipazione strategica, realizzata in sinergia con l’assessorato regionale del turismo, che rafforza il posizionamento della Sardegna come una delle principali destinazioni nautiche del Mediterraneo e come sistema portuale evoluto, integrato e orientato alla qualità.



La presenza al BOOT rappresenta un’importante azione di promozione turistica e nautica dell’isola, attraverso un modello di rete che unisce i porti turistici in un sistema coordinato, capace di offrire al diportista un’esperienza omogenea in termini di servizi, accoglienza, sostenibilità e qualità infrastrutturale. Attualmente la Rete dei Porti della Sardegna riunisce 29 porti turistici associati, distribuiti lungo tutto il perimetro costiero dell’isola, per oltre 8.300 posti barca complessivi. Un sistema in continua evoluzione, destinato a crescere ulteriormente attraverso l’ingresso di nuove realtà portuali che condividono la visione strategica della Rete: costruire un ecosistema unitario della portualità turistica sarda, capace di dialogare con i mercati internazionali e con i grandi flussi del turismo nautico europeo.



La partecipazione al BOOT Düsseldorf si inserisce in una più ampia strategia di internazionalizzazione della Rete, che punta a promuovere la Sardegna non solo come destinazione turistica, ma come sistema nautico integrato, in cui porti, territori, servizi e comunità locali dialogano in modo coordinato. All’interno del salone di Düsseldorf è presente una rappresentanza diretta di alcuni marina associati, con operatori e manager portuali impegnati in attività di relazione, networking e promozione dei rispettivi territori. Una presenza che testimonia la vitalità del sistema e la volontà concreta di investire nella dimensione internazionale.