S.A. 13:01
S.A. 13:01
Alghero e Olbia volano su Lione e Siviglia
Volete annuncia i nuovi collegamenti Olbia-Siviglia e Alghero-Lione attivi dal prossimo 29 maggio e fino a settembre 2026. Le rotte sono state assegnate nell’ambito del bando “nuove rotte”
Alghero e Olbia volano su Lione e Siviglia

ALGHERO - Volotea annuncia due nuovi collegamenti internazionali per la summer 2026: Olbia-Siviglia e Alghero-Lione. Attive dal prossimo 29 maggio e fino a settembre 2026, le rotte saranno operate con due frequenze settimanali ciascuna, rispettivamente martedì e venerdì per il collegamento in partenza da Olbia e lunedì e venerdì per quello in programma ad Alghero. I collegamenti, assegnati nell’ambito del bando “nuove rotte” promosso dalla Regione Sardegna, confermano il ruolo strategico dell’isola nel network del vettore e l’impegno concreto di Volotea a favore della connettività locale.

Presente in Sardegna sin dagli inizi della propria storia, Volotea ha costruito nel tempo un rapporto solido con il territorio, investendo in rotte che favoriscono sia il turismo incoming sia la mobilità dei residenti. A Olbia, Volotea ha avviato le proprie attività nel 2012 e nel 2021 ha aperto una delle sue basi operative. Oggi, il Costa Smeralda è la prima base italiana in termini di capacità della compagnia e la terza a livello europeo: nel 2025 il vettore è sceso in pista con 27 rotte, per un totale di 1,1 milioni di posti in vendita. Un presidio strategico, reso ancora più significativo dalla continuità territoriale Olbia-Roma Fiumicino e da una forte spinta alla destagionalizzazione, grazie ai voli attivi anche nei mesi invernali per Venezia, Verona, Torino, Barcellona e, per la prima volta, Parigi Orly.
Allo stesso tempo, cresce anche il ruolo di Alghero, dove il vettore ha operato, nell’anno appena concluso, 5 rotte: 3 verso l’Italia (Firenze, Torino, Verona) e 2 verso la Francia (Parigi Orly e Bordeaux), creando nuove occasioni per il turismo incoming nel nord dell’isola. «In Sardegna non voliamo soltanto: facciamo rete e creiamo valore per il territorio – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. I nuovi voli per Siviglia e Lione sono un tassello ulteriore di una strategia più ampia e coerente, che punta a rendere l’isola sempre più accessibile. Non solo: grazie a questi collegamenti valorizziamo due scali importanti come Olbia e Alghero, creando nuove connessioni internazionali verso due destinazioni di grande attrattività turistica e culturale».

«Volotea si conferma un partner strategico per gli aeroporti di Olbia e Alghero e, più in generale, per la crescita del Nord Sardegna – ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato degli aeroporti di Alghero e Olbia -. La collaborazione costruita in questi anni tra il management dei due scali e di Volotea ha contribuito a rafforzare il segmento leisure e a sostenere la connettività del territorio, grazie a un’offerta di destinazioni ampia e in costante evoluzione. I nuovi collegamenti internazionali verso Siviglia e Lione rappresentano un ulteriore passo avanti in un percorso condiviso di sviluppo. Ringraziamo la Regione Sardegna per aver predisposto e implementato in maniera efficace questo strumento normativo, che potrà ampliare i collegamenti da e per l’Isola. L’obiettivo è proseguire in una crescita sinergica tra Olbia e Alghero, ampliando le opportunità di viaggio e generando valore per il territorio del Centro e Nord Sardegna nel lungo periodo».
