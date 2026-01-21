S.A. 12:01 Scuola volo su Oristano: Appello per Alghero Il consigliere comunale di Alghero Michele Pais ritorna sulla questione ed esprime forti perplessità sulle notizie emerse in merito alla Scuola di Volo ITA Airways







Pais richiama con forza la tradizione aeronautica di Alghero, che non può essere messa da parte con leggerezza: «Alghero è stata la prima sede di una scuola di volo già in ambito militare, con la prestigiosa Scuola di Volo attiva dal 1952 al 1974, che ha formato numerosi piloti dell’Aeronautica Militare poi transitati nei ruoli civili. Successivamente, per oltre 25 anni, è stata sede della prima Scuola di Volo Alitalia, che ha formato centinaia di piloti di linea e decine di tecnici. Una continuità storica unica in Sardegna». «Ignorare questo patrimonio – sottolinea – significa cancellare una tradizione aeronautica riconosciuta a livello nazionale e rinunciare a un’occasione concreta di sviluppo, occupazione qualificata e rilancio dello scalo di Alghero».



ALGHERO - «Apprendiamo da dichiarazioni stampa del consigliere regionale Alessandro Solinas che la Giunta regionale e la presidente Todde avrebbero già manifestato interesse ad ITA Airways indicando l'aeroporto di Oristano-Fenosu come possibile sede della Scuola di Volo. Il tutto, però, senza che vi sia stata alcuna comunicazione ufficiale, alcun atto pubblico, alcun confronto con i territori interessati». Il consigliere comunale di Alghero Michele Pais ritorna sulla questione ed esprime forti perplessità sulle notizie emerse in merito alla Scuola di Volo ITA Airways [ LEGGI ]. «Ammesso e non concesso che quanto dichiarato corrisponda al vero – prosegue Pais – sarebbe estremamente grave il metodo: una scelta calata dall'alto, non partecipata, priva di trasparenza e senza una chiara motivazione tecnica, storica o strategica resa pubblica».