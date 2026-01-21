Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaAeroporto › Scuola volo su Oristano: Appello per Alghero
S.A. 12:01
Scuola volo su Oristano: Appello per Alghero
Il consigliere comunale di Alghero Michele Pais ritorna sulla questione ed esprime forti perplessità sulle notizie emerse in merito alla Scuola di Volo ITA Airways
Scuola volo su Oristano: Appello per Alghero

ALGHERO - «Apprendiamo da dichiarazioni stampa del consigliere regionale Alessandro Solinas che la Giunta regionale e la presidente Todde avrebbero già manifestato interesse ad ITA Airways indicando l’aeroporto di Oristano-Fenosu come possibile sede della Scuola di Volo. Il tutto, però, senza che vi sia stata alcuna comunicazione ufficiale, alcun atto pubblico, alcun confronto con i territori interessati». Il consigliere comunale di Alghero Michele Pais ritorna sulla questione ed esprime forti perplessità sulle notizie emerse in merito alla Scuola di Volo ITA Airways [LEGGI]. «Ammesso e non concesso che quanto dichiarato corrisponda al vero – prosegue Pais – sarebbe estremamente grave il metodo: una scelta calata dall’alto, non partecipata, priva di trasparenza e senza una chiara motivazione tecnica, storica o strategica resa pubblica».

Pais richiama con forza la tradizione aeronautica di Alghero, che non può essere messa da parte con leggerezza: «Alghero è stata la prima sede di una scuola di volo già in ambito militare, con la prestigiosa Scuola di Volo attiva dal 1952 al 1974, che ha formato numerosi piloti dell’Aeronautica Militare poi transitati nei ruoli civili. Successivamente, per oltre 25 anni, è stata sede della prima Scuola di Volo Alitalia, che ha formato centinaia di piloti di linea e decine di tecnici. Una continuità storica unica in Sardegna». «Ignorare questo patrimonio – sottolinea – significa cancellare una tradizione aeronautica riconosciuta a livello nazionale e rinunciare a un’occasione concreta di sviluppo, occupazione qualificata e rilancio dello scalo di Alghero».

Secondo Pais, quanto sta emergendo rappresenta «l’ennesima prova del disinteresse della Giunta regionale nei confronti dell’aeroporto di Alghero e, al tempo stesso, dell’incapacità e totale assenza dei rappresentanti regionali del territorio di difenderne ruolo, potenzialità e storia». «Nessuno mette in discussione la necessità di affrontare il tema di Fenosu – precisa – ma non si può usare una scelta così strategica come la Scuola di Volo ITA Airways per risolvere problemi pregressi di altri scali, senza un confronto pubblico e senza criteri chiari». Pais conclude con un appello diretto al Sindaco metropolitano di Sassari Giuseppe Mascia e a quella di Alghero, Raimondo Cacciotto: «pretendano dalla Regione coinvolgimento e chiarezza se e quali aeroporti abbia candidato, con quali atti ufficiali e motivazioni e quali siano le interlocuzioni con Ita, sostenendo il rispetto dello scalo di Alghero come unica scelta percorribile».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:30
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
Dopo l´annuncio del bi-settimanale di Wizzair da Alghero, il collegamento con l´area balcanica raddoppia: dal 1° giugno al 23 ottobre si aggiunge il volo operato dagli irlandesi (sempre due volte a settimana). Ecco tutte le ripartenze internazionali della Ryanair dal Riviera del Corallo
21/1/2026
Alghero e Olbia volano su Lione e Siviglia
Volete annuncia i nuovi collegamenti Olbia-Siviglia e Alghero-Lione attivi dal prossimo 29 maggio e fino a settembre 2026. Le rotte sono state assegnate nell’ambito del bando “nuove rotte”
10:41
Easyjet, Bordeaux e Nizza da Cagliari
Ulteriore ampliamento del proprio network in vista dell’estate 2026. A partire da marzo saranno attivate dall’Aeroporto di Cagliari nuove rotte per Bordeaux e Nizza
17/1«Addizionale comunale, incomprensibile Di Nolfo»
15/1Olbia intitola l’aeroporto a Karim Aga Khan
16/1«Nessuno taglia le tasse, Ryanair volerà via»
15/1«Emilia Romagna abolisce addizionale, Sardegna ferma»
15/1«Riportare le capitali europee l´inverno»
12/1WizzAir apre l´Alghero-Belgrado
10/1Sogeaal e Geasar incontrano gli imprenditori turistici
10/1Maestrale su Alghero, voli dirottati a Cagliari e Olbia
9/1Dopo Amsterdam, Parigi: strada giusta
8/1Alghero vola su Parigi Orly con Transavia
« indietro archivio aeroporto »
22 gennaio
200 atleti in gara all’Alghero Kombat
22 gennaio
Anche Ryanair su Tirana: tutte le ripartenze
22 gennaio
Paziente operata e salvata da equipe Aou



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)