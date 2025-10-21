S.A. 18:33 Autunno in Barbagia si ferma a Olzai e Ottana Nel fine settimana del 25 e 26 ottobre tappe a Olzai e Ottana, due paesi simbolo della Barbagia più autentica, dove arte, artigianato e riti antichi si intrecciano in un racconto di comunità



Nuoro, 23 ottobre 2025 – Il viaggio di Autunno in Barbagia – Gioielli da tramandare, tesori da custodire prosegue nel fine settimana del 25 e 26 ottobre con le tappe di Olzai e Ottana, due paesi simbolo della Barbagia più autentica, dove arte, artigianato e riti antichi si intrecciano in un racconto di comunità. “Prendas Ortzaesas”. Immerso in una valle circondata da monti e colline, Olzai custodisce un patrimonio artistico e culturale di straordinario fascino. Le cortes si animeranno con esposizioni, laboratori e dimostrazioni artigianali, tra cui la lavorazione dell’asfodelo, la produzione del formaggio e la rievocazione del matrimonio tradizionale Su Hojuvìu Ortzaesu. I visitatori potranno ammirare la Casa Museo Carmelo Floris, con le opere e lo studio del celebre pittore e incisore olzaese, e scoprire “Su Mulinu Vetzu”, l’antico mulino ad acqua ottocentesco ancora funzionante. Musica itinerante, balli tradizionali e intrattenimento per bambini completeranno il programma del weekend.



Nel cuore della piana del Tirso, Ottana accoglie i visitatori con un percorso tra cultura e tradizioni millenarie. Simbolo del paese è la Chiesa romanica di San Nicola, che custodisce la preziosa Pala di Ottana, capolavoro del Trecento. Durante il fine settimana le cortes ospiteranno laboratori di maschere lignee, degustazioni di miele e formaggi, dimostrazioni artigianali e musica itinerante. Protagoniste saranno le maschere tradizionali – Sos Boes, Sos Merdules e Sa Filonzana – che percorreranno le vie del paese in un rito arcaico che fonde mistero e identità. «Autunno in Barbagia continua a essere una straordinaria occasione di incontro e valorizzazione del territorio – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò –. Ad Olzai e Ottana l’arte, l’artigianato e le produzioni tipiche diventano strumenti di crescita e di promozione, rafforzando il legame tra cultura e impresa che è alla base di questo progetto». «Le due tappe di questo fine settimana raccontano la vitalità delle comunità barbaricine – aggiunge il Presidente di ASPEN, Roberto Cadeddu –. Dalle botteghe artigiane di Olzai ai laboratori delle maschere di Ottana, ogni corte diventa un luogo d’esperienza dove tradizione e innovazione convivono, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere la Sardegna più autentica». Il calendario di Autunno in Barbagia 2025 proseguirà nel weekend del 1° e 2 novembre con la tappa di Desulo.