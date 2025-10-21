Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizienuoroTurismoManifestazioni › Autunno in Barbagia si ferma a Olzai e Ottana
S.A. 18:33
Autunno in Barbagia si ferma a Olzai e Ottana
Nel fine settimana del 25 e 26 ottobre tappe a Olzai e Ottana, due paesi simbolo della Barbagia più autentica, dove arte, artigianato e riti antichi si intrecciano in un racconto di comunità
Autunno in Barbagia si ferma a Olzai e Ottana

Nuoro, 23 ottobre 2025 – Il viaggio di Autunno in Barbagia – Gioielli da tramandare, tesori da custodire prosegue nel fine settimana del 25 e 26 ottobre con le tappe di Olzai e Ottana, due paesi simbolo della Barbagia più autentica, dove arte, artigianato e riti antichi si intrecciano in un racconto di comunità. “Prendas Ortzaesas”. Immerso in una valle circondata da monti e colline, Olzai custodisce un patrimonio artistico e culturale di straordinario fascino. Le cortes si animeranno con esposizioni, laboratori e dimostrazioni artigianali, tra cui la lavorazione dell’asfodelo, la produzione del formaggio e la rievocazione del matrimonio tradizionale Su Hojuvìu Ortzaesu. I visitatori potranno ammirare la Casa Museo Carmelo Floris, con le opere e lo studio del celebre pittore e incisore olzaese, e scoprire “Su Mulinu Vetzu”, l’antico mulino ad acqua ottocentesco ancora funzionante. Musica itinerante, balli tradizionali e intrattenimento per bambini completeranno il programma del weekend.

Nel cuore della piana del Tirso, Ottana accoglie i visitatori con un percorso tra cultura e tradizioni millenarie. Simbolo del paese è la Chiesa romanica di San Nicola, che custodisce la preziosa Pala di Ottana, capolavoro del Trecento. Durante il fine settimana le cortes ospiteranno laboratori di maschere lignee, degustazioni di miele e formaggi, dimostrazioni artigianali e musica itinerante. Protagoniste saranno le maschere tradizionali – Sos Boes, Sos Merdules e Sa Filonzana – che percorreranno le vie del paese in un rito arcaico che fonde mistero e identità. «Autunno in Barbagia continua a essere una straordinaria occasione di incontro e valorizzazione del territorio – sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò –. Ad Olzai e Ottana l’arte, l’artigianato e le produzioni tipiche diventano strumenti di crescita e di promozione, rafforzando il legame tra cultura e impresa che è alla base di questo progetto». «Le due tappe di questo fine settimana raccontano la vitalità delle comunità barbaricine – aggiunge il Presidente di ASPEN, Roberto Cadeddu –. Dalle botteghe artigiane di Olzai ai laboratori delle maschere di Ottana, ogni corte diventa un luogo d’esperienza dove tradizione e innovazione convivono, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere la Sardegna più autentica». Il calendario di Autunno in Barbagia 2025 proseguirà nel weekend del 1° e 2 novembre con la tappa di Desulo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/10/2025
A Natale la pista di pattinaggio al Quarter
Lunga trenta metri e larga dodici, sarà allestita e aperta al pubblico dal 23 novembre al 6 gennaio. Oltre al pattinaggio, il calendario delle festività comprenderà concerti, spettacoli per bambini, mercatini di Natale e il tradizionale concerto di Capodanno
17:40
Capodanno, la confusione, a tutti i livelli, è sovrana
La Regione, a guida Todde-Cuccureddu, così come l’anno scorso, ha stanziato 3 milioni di euro per finanziare i capodanni nelle città e nei paesi sardi scatenando una vera e propria gara a chi riesce a “firmare” l’artista più “Cool” del momento, il cui unico risultato è quello di far lievitare i cachet degli artisti
22/10/2025
Su Mortu Mortu nel centro storico di Sassari
Il 30 e 31 ottobre nel centro storico di Sassari una due giorni ricca di appuntamenti: il 31 ottobre oltre cinquanta figuranti, danzatori, trampolieri in costume, effetti scenici, flash mob, vetrine infestate
21/10/2025
Alghero abbraccia Maria Carta
Seconda edizione dell’’iniziativa promossa dalla Fondazione intitolata all’artista di Siligo, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero. Interverranno gruppi folk, il cantautore Davide Casu, Fantafolk Orchestrar, Double Dose, Funny Groove e altri
7:48
A Ozieri torna Monumenti Aperti
Sabato 25 e domenica 26 ottobre Ozieri apre le porte a 17 monumenti, per una scoperta - o riscoperta - della storia, dell’arte e delle tradizioni del centro logudorese
18/10Rosalia Uras Medica, premio a Sassari e Cagliari
18/10Ad Alghero i mercatini di Natale
16/10Eventi e allestimenti di Natale: avviso a Sassari
16/10ViviPietraia: successo per il quartiere
15/10Cap d´Any, proposte per il cartellone eventi
16/10Festival del folklore, tappa a Bosa
16/10Family Festival: centro storico diventa Giokostrada
16/10Autunno in Barbagia a Belvì, Orgosolo e Sorgono
15/10Agathe Catel vince il Mare Llengua Festival
14/10Ad Alghero si cresce insieme
« indietro archivio manifestazioni »
23 ottobre
Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali
23 ottobre
Low cost e Ryanair, isola in mano d'incompetenti
23 ottobre
Buio pesto in città, residenti esausti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)