Cor 21:08 «Abbanoa, sospendere le restrizioni» Il sindaco di Sennori chiede la sospensione delle restrizioni idriche per i mesi di dicembre e gennaio, anche a fronte delle copiose piogge che da giorni stanno interessando il nord ovest Sardegna



SENNORI - «Come sindaci del territorio, in tanti abbiamo chiesto ai dirigenti Abbanoa di sospendere le restrizioni idriche per i mesi di dicembre e gennaio, anche a fronte delle copiose piogge che da giorni stanno interessando il nord ovest Sardegna e che, ci auguriamo, possano contribuire a risollevare i livelli dei bacini». Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, prova ad andare oltre l’emergenza idrica che affligge il nord ovest della Sardegna e che ha creato grosse difficoltà di approvvigionamento nelle case e nelle aziende dei comuni serviti in particolare dal potabilizzatore del Bidighinzu, costretti a vedere l’acqua sgorgare dai rubinetti a giorni alterni.



«Inoltre abbiamo chiesto al Prefetto l’apertura di un tavolo di crisi dedicato esclusivamente alla gestione dell’emergenza idrica». L’Amministrazione comunale in questi mesi ha fatto tutto quanto in suo potere per cercare di trovare soluzioni alternative di approvvigionamento idrico, considerato che Sennori è alimentato sia dai pozzi locali sia dal Bidighinzu.



«In tutto questo periodo di gravi difficoltà per i cittadini e per le imprese, costretti a grossi sacrifici a causa della perdurante siccità e delle restrizioni idriche, non abbiamo mai perso di vista il nostro impegno principale di trovare soluzioni per alleviare le difficoltà dei sennoresi. Tutto l’apparato comunale si è ingegnato per trovare il modo da supplire alla mancata erogazione 24 ore su 24 dell’acqua da parte di Abbanoa, con particolare attenzione alle situazioni d’emergenza e delle persone fragili», dice l’assessore alla Protezione civile, Michele Soggia.