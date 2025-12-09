 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaDisservizi › «Abbanoa, sospendere le restrizioni»
Cor 21:08
«Abbanoa, sospendere le restrizioni»
Il sindaco di Sennori chiede la sospensione delle restrizioni idriche per i mesi di dicembre e gennaio, anche a fronte delle copiose piogge che da giorni stanno interessando il nord ovest Sardegna
«Abbanoa, sospendere le restrizioni»

SENNORI - «Come sindaci del territorio, in tanti abbiamo chiesto ai dirigenti Abbanoa di sospendere le restrizioni idriche per i mesi di dicembre e gennaio, anche a fronte delle copiose piogge che da giorni stanno interessando il nord ovest Sardegna e che, ci auguriamo, possano contribuire a risollevare i livelli dei bacini». Il sindaco di Sennori, Nicola Sassu, prova ad andare oltre l’emergenza idrica che affligge il nord ovest della Sardegna e che ha creato grosse difficoltà di approvvigionamento nelle case e nelle aziende dei comuni serviti in particolare dal potabilizzatore del Bidighinzu, costretti a vedere l’acqua sgorgare dai rubinetti a giorni alterni.

«Inoltre abbiamo chiesto al Prefetto l’apertura di un tavolo di crisi dedicato esclusivamente alla gestione dell’emergenza idrica». L’Amministrazione comunale in questi mesi ha fatto tutto quanto in suo potere per cercare di trovare soluzioni alternative di approvvigionamento idrico, considerato che Sennori è alimentato sia dai pozzi locali sia dal Bidighinzu.

«In tutto questo periodo di gravi difficoltà per i cittadini e per le imprese, costretti a grossi sacrifici a causa della perdurante siccità e delle restrizioni idriche, non abbiamo mai perso di vista il nostro impegno principale di trovare soluzioni per alleviare le difficoltà dei sennoresi. Tutto l’apparato comunale si è ingegnato per trovare il modo da supplire alla mancata erogazione 24 ore su 24 dell’acqua da parte di Abbanoa, con particolare attenzione alle situazioni d’emergenza e delle persone fragili», dice l’assessore alla Protezione civile, Michele Soggia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
15:12
Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
Enormi quantità d´acqua sprecate. Il sistema idrico-fognario mostra tutte le criticità. Sul posto gli agenti della Polizia locale di stanza in via Mazzini. Le immagini
6/12Colledanchise alla Tulera e nell´area San Paolo
3/12Pivarada spaventosa, Colledanchise tra i quartieri
27/11L´allarme: Scala Erre ormai esaurita
18/11Alghero: Buio pesto a Porta Terra
17/11«Cimitero, servizio da internalizzare»
13/11Poste Italiane ristruttura i locali di Bosa
12/11Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche
8/11Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi. Mulas: inaccettabile gestione
7/11«Via Aldo Moro officina a cielo aperto»
6/11«Perdite d´acqua ad Alghero: Abbanoa intervenga»
« indietro archivio disservizi »
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
9 dicembre
Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
8 dicembre
Pestato sotto casa dal branco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)