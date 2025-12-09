 Skin ADV
Cor 17:02
Direttivo Dem, Daga traccia la rotta
Prima riunione del direttivo del Partito democratico di Alghero dopo l´estate: a tracciare il percorso dell´amministrazione il segretario-assessore Enrico Daga. Il saluto di Silvio Lai
Direttivo <i>Dem</i>, Daga traccia la rotta

ALGHERO - Ritorna la voglia di riunirsi e confrontarsi sui temi dell'attualità politica ad Alghero, dopo diversi mesi di apparente silenzio. Sabato scorso prima riunione autunno-invernale nell'ex casa del popolo di Via Mazzini, oggi autorevole sede del Partito democratico di Alghero. Alla presenza del neo segretario regionale Silvio Lai, per la prima volta in città dopo la rielezione alla guida del partito, il direttivo algherese si è ritrovato per ascoltare dalla voce degli amministratori i numerosi progetti accantierati e gli obiettivi per il futuro.

A tracciare il percorso intrapreso dall'amministrazione Cacciotto, rappresentata in sala dall'assessore Raniero Selva, il segretario-assessore Enrico Daga che nella sua relazione ha toccato tutti i punti più importanti.

Dal progetto-entrate al rilancio della Secal, dalle opere pubbliche all'impiantistica sportiva, fino ai progetti di sviluppo territoriale e innovazione sociale avviati con la Fondazione Kessler di Trieste. Con lui a fare gli onori di casa il presidente dell'assemblea Mimmo Pirisi, i consiglieri comunali Pietro Sartore e Luca Madau, l'assessora alla Cultura Raffaella Sanna e Massimo Pintus della segreteria provinciale. Presenti il consigliere regionale Antonio Sau e Mario Bruno con Giuliano Spanedda della direzione regionale Dem.

Nella foto: un momento della riunione svoltasi ad Alghero
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
9 dicembre
Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
9 dicembre
Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo



