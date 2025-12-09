Cor 22:56 Vertenza entrate, accordo da 1,4 miliardi Esultano Movimento 5 Stelle e Partito democratico: risarcimento di quasi 1,4 miliardi spalmati in quattro anni. Todde e il vice meloni parlano di accordo storico



CAGLIARI - La Sardegna, che vanta un credito con lo Stato di circa 1,7 miliardi di euro, otterrà (dovrebbe ottenere, forse sarebbe il caso di dire) un risarcimento di quasi 1,4 miliardi spalmati in quattro anni. Lo riferisce in una nota la presidente della Regione Alessandra Todde. L'intesa è stata formalizzata dopo il confronto con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, insieme al vicepresidente e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni. Nel dettaglio, la Regione riceverà 850 milioni di euro a titolo di compensazioni per misure agevolative fino al 2024, distribuiti in tranche mirate: 400 milioni nel 2025, 100 milioni annui dal 2026 al 2028 e 150 milioni nel 2029. A ciò si aggiungono 170 milioni annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a titolo definitivo.