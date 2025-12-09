Cor 16:00 Bartolazzi revocato, Agus all´Agricoltura Mattinata frenetica in presidenza a Cagliari: destituito dall´incarico l´ormai ex assessore alla Sanità e nuovo incarico per Francesco Agus (Progressisti) alla guida dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale



CAGLIARI - Questa mattina la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha firmato il decreto di revoca della nomina del dott. Armando Bartolazzi quale assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale. La presidente ha assunto la carica ad interim fino alla nomina del nuovo assessore. Sempre in mattinata, la presidente ha firmato il decreto di conferimento di delega al dottor Francesco Agus (nella foto), che così assume la guida dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale della Regione Autonoma Sardegna.