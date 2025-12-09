Cor 15:12 Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini Enormi quantità d´acqua sprecate. Il sistema idrico-fognario mostra tutte le criticità. Sul posto gli agenti della Polizia locale di stanza in via Mazzini. Le immagini



ALGHERO - Non soltanto pericolose buche nel centro delle strade urbane. I problemi infrastrutturali interessano profondamente l'intero sistema idrico-fognario, in affanno nonostante i lavori continui sulle condotte. Da circa un'ora (ore 14.15), una enorme perdita idrica - all'apparenza acque scure - sta interessando la centralissima Via Roma. Si tratta di copiose quantità d'acqua che imbrattano tutto il centro storico fino a sfociare sulla Via Carlo Alberto e la Piazza Civica. Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno allertato la reperibilità del gestore idrico.



