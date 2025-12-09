 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaDisservizi › Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
Cor 15:12
Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini
Enormi quantità d´acqua sprecate. Il sistema idrico-fognario mostra tutte le criticità. Sul posto gli agenti della Polizia locale di stanza in via Mazzini. Le immagini
Maxi-perdita idrica ad Alghero: immagini

ALGHERO - Non soltanto pericolose buche nel centro delle strade urbane. I problemi infrastrutturali interessano profondamente l'intero sistema idrico-fognario, in affanno nonostante i lavori continui sulle condotte. Da circa un'ora (ore 14.15), una enorme perdita idrica - all'apparenza acque scure - sta interessando la centralissima Via Roma. Si tratta di copiose quantità d'acqua che imbrattano tutto il centro storico fino a sfociare sulla Via Carlo Alberto e la Piazza Civica. Sul posto gli agenti della Polizia locale che hanno allertato la reperibilità del gestore idrico.

Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/12Colledanchise alla Tulera e nell´area San Paolo
3/12Pivarada spaventosa, Colledanchise tra i quartieri
27/11L´allarme: Scala Erre ormai esaurita
18/11Alghero: Buio pesto a Porta Terra
17/11«Cimitero, servizio da internalizzare»
13/11Poste Italiane ristruttura i locali di Bosa
12/11Bosa: verso la fine i lavori delle condotte idriche
8/11Abbanoa: perdite, sprechi e ritardi. Mulas: inaccettabile gestione
7/11«Via Aldo Moro officina a cielo aperto»
6/11«Perdite d´acqua ad Alghero: Abbanoa intervenga»
« indietro archivio disservizi »
9 dicembre
Fiumi di cocaina, in 30 alla sbarra
9 dicembre
Cratere in Via Sant´Agostino: pericolo
8 dicembre
Pestato sotto casa dal branco



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)